Cronaca



Addio a 'Kociss' alias Stefano Rossi: l’anarchia e la Carrarese nel cuore

martedì, 12 maggio 2020, 11:35

di vinicia tesconi

Lo conoscevano tutti. Di vista, sicuramente. Tutti sapevano che il suo soprannome era Kocis(s) – la seconda esse finale i carrarini la perdono sempre. Tutti, stamani, vedendo le molte foto che lo ritraggono postate dai suoi amici su facebook, si sono ricordati di averlo incontrato almeno una volta “per Carrara” e si sono rattristati alla notizia della sua scomparsa.

Stefano Franco - nemmeno lui sapeva ben decidere quale fosse veramente il suo nome - Rossi, detto Kocis, aveva compiuto 59 anni lo scorso dicembre.

Era un omone grande e grosso con una chioma fluente raccolta in una coda, una volta corvina, da qualche anno sempre più grigia. Alcuni mesi prima del suo ultimo compleanno aveva scoperto di avere il male incurabile che lo ha consumato rapidamente e che se lo è portato via, ieri notte. Kocis era un carrarino purosangue, nato e residente a Grazzano dove era vissuto prima con la zia, per la morte prematura di entrambi i genitori, poi da solo e infine con la sorella Maria negli ultimi tempi della malattia.

Il soprannome, secondo alcuni che lo hanno conosciuto bene, derivava dal soprannome di un altro personaggio (a)tipico di Carrara, noto negli anni settanta e ottanta, che si ritrovava ad ogni angolo della città con una grossa radio portatile in spalla accesa con il volume al massimo.

Per anni aveva lavorato a un banco del mercato che vendeva detersivi e puntualmente lo si era trovato in piazza D’Armi il lunedì mattina. Non si era mai sposato: il cuore diviso in due tra l’anarchia e la Carrarese. Il concentrato puro della carrarinità.

E’ stato un capo ultras per molti anni, fedelissimo e devoto ai colori gialloazzurri. Ha bazzicato per tutta la vita la sede degli anarchici, puntuale ad ogni celebrazione e commemorazione.

Kocis era un uomo buono sempre pronto a dare una mano a tutti: così lo ricordano moltissime persone sui social. Amava Carrara e frequentava i suoi locali sia storici, sia di recente apertura. Una delle ultime figure del quotidiano panorama cittadino carrarese di cui è ricca la storia della città: persone un po’, o tanto, insolite, riconosciute da tutti, conosciute veramente, forse, da pochi, ma fissate nella memoria di ognuno come la statua della Beatrice o quella del Gigante. Un pezzetto, l’ennesimo, di Carrara che se ne va.