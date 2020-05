Cronaca



Aperto stamani l’ex ospedale di Massa con 26 posti letto per pazienti Covid: plaude Bugliani

sabato, 2 maggio 2020, 17:18

Ha voluto essere presente, stamani all’arrivo dei primi pazienti covid nel nuovo reparto allestito nell’ex ospedale di Massa, per ribadire l’importanza del traguardo raggiunto. Insieme al consigliere regionale Giacomo Bugliani in rappresentanza della regione Toscana, c’erano il responsabile clinico dottor Claudio Rasetto, la dirigente infermieristica dottoressa Anna Fornari , il dottor Franco Alberti e la coordinatrice infermieristica dottoressa Antonella Cordiviola e altri medici e operatori sanitari.

“Quella di stamani è una tappa importante nel percorso di tutela della salute dei nostri cittadini nell’emergenza covid. – ha detto Bugliani - La creazione di 26 posti letto nel vecchio ospedale di Massa, infatti, sarà destinata a far fronte alla pressante richiesta di cure intermedie che hanno i pazienti che vengono dimessi dal nostro ospedale e avrà anche la funzione, in prospettiva, di andare a localizzare la maggior parte dei pazienti di costa che sono affetti da covid in un unico centro, consentendo così ad altre strutture sanitarie di poter affrontare con maggior tranquillità l’attività sanitaria ordinaria. Non a caso i primi pazienti che sono arrivati a Massa sono quelli già ricoverati in cure intermedie presso il Monoblocco di Carrara, ove, peraltro, tra non molto saranno inaugurati nuovi posti di cure intermedie per pazienti no-covid. Questi posti letto, inoltre, si vanno a sommare ai 20 già allestiti nei giorni scorsi presso la “Don Gnocchi” di Fivizzano”.

Bugliani ha ricordato il grande impegno della regione Toscana nel sostenere una serie di investimenti nel territorio apuano in questa fase di emergenza. 27 posti di terapia intensiva e 48 di degenza ordinaria nell’ex ospedale di Massa per una spesa di poco più di 1.300 mila euro che sono serviti per l’acquisto delle attrezzature, seguiti da altri 700 mila per la realizzazione delle opere strutturali necessarie.

"Fortunatamente al momento non c’è stata esigenza di utilizzo dei posti letto di terapia intensiva – ha continuato Bugliani - e si sono, così, sfruttati quelli di degenza ricavati al terzo piano per le cure intermedie. Non possiamo non considerare come il NOA abbia rappresentato, anche in un momento di assoluta emergenza come questo, una risorsa fondamentale per la tutela della salute nel nostro territorio: se non avessimo avuto una struttura nuova ed efficiente come l’Ospedale delle Apuane non avremmo potuto far fronte in modo così pronto al ricovero dei molti pazienti che nei due mesi passati hanno dovuto essere sottoposti alle cure di terapia intensiva, passate da 14 posti a 38. E questo naturalmente lo si deve anche alla capacità e alla prontezza del nostro personale sanitario e della direzione del NOA, verso cui non finiremo mai di essere riconoscenti, sia per quanto è stato fatto, sia per quanto ancora si sta facendo e si dovrà fare”.

Bugliani ha voluto ringraziare pubblicamente la Regione Toscana, l’ASL Toscana Nord Ovest nella persona del Direttore Generale Letizia Casani, la dottoressa Monica Guglielmi del Distretto delle Apuane e tutto il personale tecnico, medico, infermieristico e OSS che ha lavorato duramente per questo risultato e che ha deciso di cogliere la sfida della gestione di un nuovo reparto adibito esclusivamente a pazienti Covid nel territorio locale.