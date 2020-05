Apuane e Lunigiana: sono 215 i guariti dal Coronavirus

Altri articoli in Cronaca

martedì, 5 maggio 2020, 18:08

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19” di oggi, 5 maggio. Si ricorda ancora che l’Azienda USL Toscana nord ovest con la sua statistica lavora sulla residenza delle persone e incrocia vari dati legati ai pazienti mentre l’informazione in possesso della Regione fa riferimento alla provincia di segnalazione

martedì, 5 maggio 2020, 17:04

Vogliono numeri, nel rispetto della privacy, per poter capire l’andamento dell’epidemia in questa cruciale fase di iniziale allentamento delle misure restrittive. A chiedere i dati aggiornati sulla campagna di test sierologici e tamponi previsti per gli operatori sanitari è stato il Comitato Primo Soccorso e Urgenza Carrara

martedì, 5 maggio 2020, 16:26

Ventotto fanno parte del campione di 164 opere individuate come prioritarie (34 riguardano strade regionali) e dunque da ispezionare per prime, mentre le altre 11 sono strutture affidate ad enti gestori che hanno comunicato comunque a febbraio l'esito dei controlli effettuati e dei lavori di manutenzione necessari

martedì, 5 maggio 2020, 16:14

Il decreto non consente l’apertura tout court, come qualcuno ha erroneamente interpretato, ma la vincola alla gestione degli ingressi

martedì, 5 maggio 2020, 15:55

Alessandro Esperti del Comitato Partite Iva interviene dopo i sopralluoghi effettuati a Massa e Montignoso per testare la situazione degli imprenditori

lunedì, 4 maggio 2020, 18:59

Due nuovi contagi a Carrara, uno a Massa e un altro ad Aulla. Un decesso a Fivizzano. Forse sarà il caso di ripensare il lockdown che ci sta distruggendo la vita?