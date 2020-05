Cronaca



Arrestato magrebino che fece resistenza ai carabinieri ad Avenza

venerdì, 22 maggio 2020, 17:15

E’ stato preso stamani l’uomo di 39 anni di origine magrebine, con un passato di arresti per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, che il primo di marzo tentò di ribellarsi ai controlli dei carabinieri ad Avenza. In quell’occasione era stato arrestato e il giudice gli aveva imposto il provvedimento cautelare dell’obbligo di firma con presentazione quotidiana alla stazione dei carabinieri di Sarzana, comune in cui il magrebino risiede. Ma l’uomo più volte non ha rispettato l’ordine del giudice. I Carabinieri di Sarzana hanno quindi comunicato tutte le mancate presentazioni alla Procura di Massa che, dopo aver revocato la misura dell’obbligo di firma, ha disposto quella più grave della custodia cautelare in carcere.-

Questa mattina l’uomo è stato localizzato a Santo Stefano Magra, dove i Carabinieri della locale Stazione gli hanno notificato il provvedimento di aggravamento della misura cautelare e lo hanno portato a Villa Andreino, a La Spezia, dove rimarrà in attesa del processo per i fatti del marzo scorso.