Cronaca



Cavalieri Costantiniani di San Giorgio donano «gel» igienizzante alla Diocesi

venerdì, 15 maggio 2020, 13:18

Un dono speciale alla Diocesi apuana è stato fatto, nei giorni scorsi, dalla delegazione toscana del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, attraverso il suo referente provinciale Cav. Angelo Ragnoni, con il Cav. Gianpaolo Caterino. Nei locali dell’Episcopio, in via Zoppi, a Massa, la delegazione ha offerto, al vescovo Giovanni Santucci, uno stock di «Gel igienizzante», prodotto dall’azienda carrarese «I profumi del Marmo», seguendo i protocolli sanitari imposti dalle autorità, per il contrasto al coronavirus.

I delegati hanno dichiarato che tale dono vuole essere un ringraziamento al Vescovo per la «disponibilità e accoglienza che ha sempre riservato ai Cavalieri Costantiniani nella diocesi». Le confezioni di gel saranno destinate ai sacerdoti e ai fedeli per la disinfezione delle mani, da usare durante le prossime celebrazioni liturgiche, che inizieranno da lunedì 18 maggio. Il vescovo Santucci ha ringraziato vivamente la delegazione, offrendo al suo rappresentante, cav. Ragnoni, una medaglia raffigurante i santi patroni della Diocesi.