Cerimonia dell'affidamento di Carrara e della Diocesi alla Madonna: il ringraziamento di Padre Enrico Di Vita

mercoledì, 6 maggio 2020, 14:19

di donatella beneventi

Lo scorso primo maggio, la Madonna del Popolo è stata portata in volo in elicottero sopra la città di Carrara, anche se in origine la traiettoria doveva comprendere anche Pontremoli e Massa, che per motivi tecnici ed organizzativi non sono state sorvolate. Padre Enrico Di Vita, padre dell'Istituto Missionari di Maria, in un suo comunicato, ha voluto ringraziare gli organizzatori dell'iniziativa e tutti coloro che hanno contribuito alla sua riuscita:



"Vorrei ringraziare- scrive- , attraverso gli organi di stampa, tutti coloro che, a diverso titolo, hanno collaborato alla realizzazione della cerimonia di affidamento della città di Carrara a e della Diocesi alla «Madonna del popolo». In particolare, rivolgo un sentito atto di riconoscenza al vescovo mons. Giovanni Santucci che ha presieduto la celebrazione ed ha composto la «preghiera di affidamento»; al sindaco della città della città di Carrara, Francesco De Pasquale, per la sensibilità dimostrata e per il dono dell'icona marmorea, opera dello scultore Marco Devoti; a don Cesare Benedetti, vicario generale, a don Marino Navalesi, vicario foraneo, a mons. Raffaello Piagentini, parroco del Duomo, a don Maurizio Manganelli direttore dell'ufficio di pastorale giovanile, a don Piero Albanesi, parroco della Madonna del Cavatore, e a don Alessandro Biancalani, parroco di Fossola.



Inoltre ringrazio i volontari dell'Alfa Victor e al loro presidente Vicenzo Cavarra, per la fattiva collaborazione nelle diverse fasi della cerimonia, dalla preparazione fino al trasporto della Madonna e tutti i laici che hanno collaborato in Duomo e a Marina di Carrara.Infine, un grazie di cuore alla «Fondazione Marmo di Carrara» che ha sostenuto le spese dell'elicottero e collabora, con generosità e discrezione, nel fronteggiare la difficile emergenza sanitaria ed economica che affligge il nostro territorio. Purtroppo, per motivi tecnici, non è stato possibile sorvolare tutto il perimetro diocesano, come inizialmente previsto. Me ne scuso con le comunità di Pontremoli e Massa. Sono certo che l'atto di affidamento, lungi dall'essere stato un semplice momento di devozione, abbia rappresentato una vera e sincera richiesta a Dio e alla Vergine Maria di sostenerci per superare il complicato momento storico che stiamo attraversando".