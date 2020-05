Cronaca



Cimiteri nel degrado: la dura critica di Italia Viva

giovedì, 14 maggio 2020, 09:20

Erbacce, ammassi di foglie, vasi rovesciati, piante seccate: questo lo spettacolo che si sono trovati davanti i visitatori dei cimiteri cittadini riaperti solo due giorni fa, dopo le rassicurazioni dell’amministrazione e di Nausicaa, la partecipata che gestisce la manutenzione dei cimiteri, sul perfetto stato in cui erano stati tenuti durante la chiusura dovuta alla fase crescente dell’epidemia.

Alle molte critiche giunte dai cittadini si sono aggiunte quelle di Italia Viva che attraverso il suo coordinatore comunale, Fabrizio Volpi, ha fatto sapere: “Italia Viva denuncia la mancanza di interventi di manutenzione e pulizia forse dimenticati dal presidente di Nausicaa, Luca Cimino durante la lunga e complicata “Fase di Studio” che ha svolto con De Pasquale e Martinelli per cercare le regole anti covid-19. Si sono dimenticati di tagliare l’erba e di pulire per rendere decorosi e puliti i camposanti per la loro riapertura, cosa che avrebbe dovuto essere normale. Di qui le lamentele di tantissimi cittadini che hanno criticato, fotografato e documentato anche sui social, lo stato fatiscente delle tombe piene di erbacce e sporcizia.”. Volpi ha sottolineato come ancora una volta l’amministrazione 5 Stelle sul “caso riapertura dei cimiteri “ ha mirato a farsi propaganda senza dimostrare quel minimo di rispetto che un luogo come il cimitero merita.

“De Pasquale – ha aggiunto Volpi - ha voluto pubblicamente ringraziare l'attività della multiservizi Nausicaa in quanto, durante il periodo di chiusura, ha garantito il decoro e la cura di tombe e loculi, effettuando una costante opera di manutenzione. De Pasquale ha continuato a dire che i cimiteri sono stati puliti e sono stati effettuati interventi di sfalcio anche quando il pubblico non aveva accesso. Insomma Nausicaa, secondo il sindaco, si sarebbe presa cura dei nostri defunti anche quando i cimiteri erano chiusi ma, da ieri la verità è sotto gli occhi di tutti.”. Volpi ha fatto anche notare che il sindaco, nelle riflessioni fatte sulla riapertura di un luogo in cui il rischio d’assembramento è inesistente, ha pensato di fornire i servizi minimi per i visitatori ma non ha contemplato la riapertura dei chioschi dei fiorai all’ingresso dei cimiteri, che, in quanto ambulanti, non hanno ancora potuto riprendere l’attività.

“ Certo è – ha concluso Volpi - che da chi, come il presidente Cimino, avvallato da Martinelli and company, ha scelto di mettere in cassa integrazione i dipendenti anziché metterli a disposizione della città per fornire servizi non ci si può aspettare nulla di buono.”.

Vinicia Tesconi