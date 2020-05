Cimiteri, nuovi orari da lunedì 18 maggio

Altri articoli in Cronaca

sabato, 16 maggio 2020, 13:05

E’ una storia che va raccontata perché non tutti hanno capito la portata dell’emergenza sanitaria ed umana che è stata vissuta dalla provincia di Massa Carrara. A raccontarla alla Gazzetta di Massa Carrara è stato Giuliano Biselli

sabato, 16 maggio 2020, 13:02

Secondo le indicazioni dettate dal comando generale dell’Arma, anche la specialità della Tutela Forestale dei Carabinieri sta fornendo un importante contributo per evitare che nella “fase 2” della gestione della pandemia il contagio possa riattivarsi

sabato, 16 maggio 2020, 12:52

Nella scorsa giornata personale della squadra volante, nel corso di specifico servizio di controllo del territorio, ha effettuato due interventi presso due esercizi di rivendita di tabacchi per spendita di monete false

sabato, 16 maggio 2020, 12:47

Il commissariato di Carrara, nella mattinata odierna, ha eseguito l'arresto di W.B., ricercato dall'autorità giudiziaria per scontare la pena della reclusione, comminata con sentenza definitiva emessa del Tribunale di Massa nel 2019, a seguito della commissione di svariati reati inerenti il traffico di sostanza stupefacente

sabato, 16 maggio 2020, 10:00

La Caritas diocesana rendiconta le offerte ricevute in questo periodo di Pandemia da COVID-19 che sono state investite e saranno investite in acquisti di generi alimentari e igiene per sostenere le famiglie che ordinariamente si trovano in situazioni di bisogno, ma anche quelle famiglie che, la situazione attuale, ha messo...

sabato, 16 maggio 2020, 09:39

Sono stati, in ordine di tempo, gli ultimi quattro presidenti dell’Accademia di Belle Arti di Carrara prima dell’attuale, Antonio Passa e tutti hanno mostrato prima e adesso di avere particolarmente a cuore le sorti dell’istituto di studi più importante della provincia