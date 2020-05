Cronaca



Cimitero di Turigliano invaso dalle erbacce: lo sdegno di alcuni cittadini

mercoledì, 13 maggio 2020, 14:13

di vinicia tesconi

Tombe quasi totalmente sommerse da erbacce ormai trasformate in arbusti: questo è stata la sgradevole sorpresa che hanno trovato molti cittadini, stamani al cimitero di Turigliano, il principale e più grande della città, finalmente riaperto insieme a tutti gli altri cimiteri della città come provvedimento della fase 2.



Uno spettacolo che ha sconfortato molti anche perché la riapertura dei cimiteri cittadini era stata ritardata anche per permettere i lavori di manutenzione. Un cittadino ha postato le immagini delle tombe infestate dalle erbacce sulla pagina facebook del sindaco Francesco De Pasquale e gli ha ricordato di aver annunciato in un comunicato che Nausicaa, la megapartecipata del comune che ha in carico anche la gestione dei cimiteri, aveva provveduto a tagliare l’erba per rendere i cimiteri decorosi. Il post ha trovato l’approvazione di molti altri cittadini che hanno fatto notare come tutte le piante che erano state messe presso le tombe dai famigliari dei deceduti siano state lasciate morire e come la sensazione ricevuta nel poter tornare a salutare i propri defunti sia stata quella di un luogo in totale abbandono.



Le testimonianze hanno anche evidenziato situazioni di pericolo per passaggi completamente coperti e resi scivolosi da mucchi di foglie marcite mai raccolte. Una riapertura su un…disastro, secondo i primi visitatori della giornata.