Coltiva cannabis in casa, arrestato un giovane

sabato, 2 maggio 2020, 14:12

Nell'ultima settimana personale del commissariato di pubblica sicurezza ha disposto ed effettuato capillari servizi straordinari di controllo del territorio, preordinati ad incrementare, sull'intero territorio comunale, un'efficace azione di prevenzione e contrasto di fenomenologie delittuose attinenti al traffico di stupefacenti, garantendo la incisiva e reale percezione di sicurezza della collettività.



L'attività della polizia di Stato si è concentrata in particolare nella zona del centro storico di Carrara, con specifica attenzione ai luoghi pubblici sovente prescelti quale ambiente di incontro per il traffico di sostanze stupefacenti. In tale ottica di rafforzata prevenzione e incisivo contrasto alla delittuosità "di strada", nella scorsa serata, il personale della dipendente squadra volante del commissariato dí pubblica sicurezza ha tratto in arresto un cittadino ventunenne per detenzione e coltivazione domestica di "marijuana". Il giovane, visibilmente agitato nel corso del controllo effettuato dalla pattuglia per il rispetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica, è stato sottoposto a perquisizione personale, al termine della quale è stato rinvenuto, all'interno dello zaino da lui portato in spalla, un barattolo in vetro contenente una piccola quantità di marijuana. Pertanto gli agenti hanno proceduto anche alla perquisizione dell'appartamento del soggetto, ubicato nel centro storico di Carrara, rinvenendo nella sua camera da letto un intero strumentario atto alla coltivazione di piante di cannabis.

Nello specifico, è stato sottoposto al sequestro un armadio munito di impianto di ventilazione ed illuminato al neon avente all'interno quattro piante di cannabis, complessivamente fra i 60 centimetri e 1 metro di altezza e un vaso, per fattezze e aspetto identico agli altri quattro, recante i residui di urta ulteriore pianta di cannabis potata. In un altro ambiente dell'appartamento, inoltre, è stato rinvenuto un armadio in legno utilizzato come "essiccatoio" delle infiorescenze di sostanza stupefacente avente al suo interno oltre 60 grammi di sostanza stupefacente, poi risultata positiva al reagente del c.d. "Narcotest", apparendo riconducibile al tipo "marijuana". Nel prosieguo è stato, inoltre, sequestrato un bilancino elettronico di precisione, usualmente utilizzato per la suddivisione della sostanza stupefacente in singole dosi.