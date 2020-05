Coronavirus o no, la cocaina la spacciano lo stesso: arrestati due stranieri

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 14 maggio 2020, 17:05

In Toscana sono 9.859 i casi di positività al Coronavirus, 30 in più rispetto a ieri, 7 dei quali sono conferme di positività emerse attraverso la campagna di test sierologici intrapresa da Regione Toscana a partire dalla fine di aprile. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente

giovedì, 14 maggio 2020, 16:53

Riapriranno lunedì 1° giugno tutti i centri diurni per persone con disabilità presenti sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest. Lo comunica la direttrice del Dipartimento Servizio Sociale, non autosufficienza e disabilità Laura Brizzi

giovedì, 14 maggio 2020, 13:59

Come annunciato fin dall'inizio dell'emergenza COVID-19, la giunta comunale del 13 maggio ha definito anche i primi aiuti economici per le associazioni sportive del territorio che gestiscono gli impianti sportivi di proprietà del comune di Massa o che utilizzano le palestre scolastiche

giovedì, 14 maggio 2020, 09:38

"I residenti di San Francesco hanno ragione". Fita Cna, la principale sigla provinciale degli autotrasportatori, si schiera al fianco dei cittadini che avevano denunciato disagi legati alla presenza di polveri sottili nell'aria probabilmente collegate alla cattiva e scarsa manutenzione della galleria utilizzata per trasportare dal monte al piano il marmo

giovedì, 14 maggio 2020, 09:20

Erbacce, ammassi di foglie, vasi rovesciati, piante seccate: questo lo spettacolo che si sono trovati davanti i visitatori dei cimiteri cittadini riaperti solo due giorni fa, dopo le rassicurazioni dell’amministrazione e di Nausicaa, la partecipata che gestisce la manutenzione dei cimiteri, sul perfetto stato in cui erano stati tenuti durante...

giovedì, 14 maggio 2020, 09:16

A seguito di alcune segnalazioni girate via social circa l'incuria riscontrata da alcuni cittadini al cimitero di Turigliano, Nausicaa Spa tiene a precisare che "le immagini in cui si vedono alcune erbacce in prossimità delle tombe sono relative a una sola area del cimitero"