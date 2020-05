Coronavirus, quattro casi a Carrara e uno a Massa

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 18 maggio 2020, 14:18

In circa tre settimane, l’amministrazione comunale ha ricevuto oltre 530 domande per l'accesso all'integrazione del canone di locazione destinato ai nuclei familiari che hanno subito, a causa del diffondersi dell'epidemia di Covid-19, una consistente diminuzione del reddito disponibile

lunedì, 18 maggio 2020, 14:14

Viaggiava sulla sua moto lungo via Catagnina a Massa, quando, all'altezza del capannone di Brico io si è scontrato con un'auto. Il ferito è un uomo che ha riportato un grave trauma agli arti inferiori per il quale è stato portato al pronto soccorso del Delle Apuane in codice rosso

lunedì, 18 maggio 2020, 10:29

L’incidente è avvenuto stamani alle 9,44 in Piazza Liberazione, pieno centro di Massa. Un ragazzo che stava transitando in bicicletta è stato investito da un’auto ed ha riportato un forte trauma cranico

lunedì, 18 maggio 2020, 10:02

Un altro gesto di solidarietà per affrontare l’emergenza Covid-19 arriva nelle Apuane da due società calcistiche di questa comunità, la Massese Calcio e la San Marco Calcio, che nei giorni scorsi hanno donato due smartphone di ultima generazione che saranno destinati alle ostetriche dei consultori apuani

domenica, 17 maggio 2020, 16:51

Il Liceo Musicale Palma, come tutte le scuole, non si è mai fermato in questi mesi, con le sue specifiche lezioni di strumento realizzate, come le altre, a distanza; è già riuscito anche a farsi sentire sul web nella performance virtuale di Viva la Vida, che ha ricevuto attenzione e...

sabato, 16 maggio 2020, 18:31

I medici dell’area pediatrica dell’Azienda, in collaborazione con colleghi del "Meyer" di Firenze e del "Gaslini" di Genova, hanno raggiunto un importante risultato nell’ambito della ricerca sulla diffusione del virus responsabile del Covid-19 nella nostra popolazione