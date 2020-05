Coronavirus, quattro nuovi contagi a Carrara e due a Massa

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 11 maggio 2020, 13:59

E’ incappato, invece, in una denuncia penale un 39enne di Carrara, resosi protagonista di un acceso litigio per la strada con un altro residente della zona di Avenza, il quale aveva urlato contro di lui dopo averlo notato percorrere in contromano con la propria autovettura una strada a senso unico

domenica, 10 maggio 2020, 16:00

Sono 9.774 i casi di positività al Coronavirus in Toscana, 29 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 7,5% e raggiungono quota 4.685 (il 47,9% dei casi totali)

sabato, 9 maggio 2020, 16:39

Non ce l'ha fatta, purtroppo, l'uomo di 56 anni, originario di Montelupo Fiorentino, soccorso oggi sulle Alpi Apuane. E' deceduto in ospedale a seguito dei traumi riportati durante la caduta sul monte Cavallo

sabato, 9 maggio 2020, 16:27

Con questo appello, Ageparc, associazione campeggi di Massa, chiede alle istituzioni locali e regionali di attivarsi al più presto per dare modo al settore turistico di poter ripartire

sabato, 9 maggio 2020, 16:16

Il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale interviene sul rogo di materiale non ben definito segnalato ieri in zona Lavello. Il fumo acre e le esalazioni che si sono sollevati nei pressi del campo nomadi infatti hanno allarmato i residenti della zona, creando momenti di tensione e sul posto sono...

sabato, 9 maggio 2020, 15:18

Sono ripresi i lavori di ripascimento sulla spiaggia a sud del fosso Poveromo che erano stati interrotti a marzo per l'emergenza Covid-19