Coronavirus, tre nuovi casi a Massa e altri due decessi

mercoledì, 13 maggio 2020, 14:38

La prospettiva del tempo cambia diametralmente passando dalle persone alle loro aggregazioni. A dispetto dell'età che sale a ritroso nel tempo, le associazioni mostrano tutta la forza e la capacità di progettare il futuro che spetta normalmente ai giovani, nonostante il trascorrere degli anni

mercoledì, 13 maggio 2020, 14:13

Tombe quasi totalmente sommerse da erbacce ormai trasformate in arbusti: questo è stata la sgradevole sorpresa che hanno trovato molti cittadini, stamani al cimitero di Turigliano, il principale e più grande della città, finalmente riaperto insieme a tutti gli altri cimiteri della città come provvedimento della fase 2

martedì, 12 maggio 2020, 18:23

Oltre 70 rappresentanti di altrettante strutture socio sanitarie (RSA) del territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest hanno partecipato oggi al primo Webinar (seminario a distanza sul web), della durata di 3 ore, in cui è stato fatto il punto sulla gestione dell'emergenza Covid e post-Covid nell'ambito residenziale

martedì, 12 maggio 2020, 17:10

In Toscana sono 9.802 i casi di positività al Coronavirus, 15 in più rispetto a ieri. 5 di questi casi sono conferme di positività emerse attraverso la campagna di test sierologici intrapresa da Regione Toscana a partire dalla fine di aprile

martedì, 12 maggio 2020, 15:55

Nel tempo del Coronavirus, il Lions Club Massa e Carrara Host ha completato una prima fase di interventi a favore dei più deboli. Il presidente, Dante Lagomarsini, insieme ai consigli direttivi entrante e uscente ha deciso di ascoltare i bisogni della cittadinanza attraverso la voce dei sindaci

martedì, 12 maggio 2020, 14:30

Nell’ASL Toscana nord ovest il numero delle nuove assunzioni effettuate per far fronte all’emergenza ha raggiunto in soli due mesi le 821 unità. Questo ha permesso di dare risposte concrete in un momento di grande difficoltà e sarà fondamentale per gestire al meglio la fase di ritorno alla normalità e per garantire...