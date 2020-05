Coronavirus, zero casi in tre giorni

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 25 maggio 2020, 22:35

I carabinieri forestali svolgono gli accertamenti insieme ai tecnici di ARPAT e del Comune di Carrara. Ancora una volta le acque del Fosso Lavello, che segna il confine tra i comuni di Massa e Carrara sono state oggetto di inquinamento

lunedì, 25 maggio 2020, 10:40

Inaugurata a Spezia la nuova sede dell’associazione Athena, consulenze di esperti contro ogni genere di violenza: presto una sede anche a Massa Carrara

domenica, 24 maggio 2020, 16:02

In Toscana sono 10.062 i casi di positività al Coronavirus, 15 in più rispetto a ieri. 5 di questi nuovi casi provengono dalla campagna di test sierologici avviata da Regione Toscana alla fine di aprile. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente

domenica, 24 maggio 2020, 09:47

Un trentaquattrenne originario di Massa, mentre intento ad arrampicare lungo la via “fantastica”, sulla parete Nord Ovest del Monte Nona, è caduto procurandosi un trauma alle costole

sabato, 23 maggio 2020, 15:59

L’azienda Usl Toscana nord ovest ha attivato due nuovi test di screening per la valutazione del rischio di anomalie cromosomiche fetali in gravidanza. Si tratta del cosiddetto test “combinato” e test NIPT (Non invasive prenatal testing) che saranno assicurati a Livorno per la zona sud e a Massa per la zona...

venerdì, 22 maggio 2020, 19:00

Così il primo cittadino di Carrara, Francesco De Pasquale, nel consueto aggiornamento sulla situazione Coronavirus nel territorio comunale