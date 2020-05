Covid-19, un solo contagio a Massa: il lockdown è una buffonata

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 8 maggio 2020, 20:05

Questo l'appello lanciato dal primo cittadino di Carrara, Francesco De Pasquale, ai propri concittadini nel consueto messaggio giornaliero in questa fase d'emergenza

venerdì, 8 maggio 2020, 18:43

Il sindaco De Pasquale ha disposto la riapertura al pubblico: ecco gli orari e le modalità per accedere. Il presidente di Nausicaa, Cimino: «Durante la chiusura il nostro personale ha garantito il decoro e la cure di tombe e loculi»

venerdì, 8 maggio 2020, 17:01

In Toscana sono 9.721 i casi di positività al Coronavirus, 38 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 3,6% e raggiungono quota 4.199 (il 43,2% dei casi totali)

venerdì, 8 maggio 2020, 13:24

L’amministrazione del sindaco Francesco Persiani, con le risorse statali di 440 mila euro, ad inizio aprile ha attivato i contributi alimentari sia tramite carte prepagate sia con buoni spesa erogandone ad oltre 2100 famiglie ed arrivando ad esaurimento dei fondi

venerdì, 8 maggio 2020, 12:49

Nell’ambito di Massa e Carrara è in corso lo studio clinico di sperimentazione "somministrazione di plasma di paziente convalescente da Covid-19 a paziente con polmonite Covid-19 ospedalizzato, non in terapia intensiva" il cui protocollo è stato approvato dall’Azienda USL Toscana nord ovest

venerdì, 8 maggio 2020, 12:27

In questa nuova fase molto delicata nella gestione dell’emergenza Corona-virus, resta comunque confortante il dato relativo al numero delle sanzioni elevate dai carabinieri, che sta progressivamente diminuendo rispetto alle precedenti settimane