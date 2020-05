Cronaca



Decoro cimiteri, la precisazione di Nausicaa

giovedì, 14 maggio 2020, 09:16

A seguito di alcune segnalazioni girate via social circa l'incuria riscontrata da alcuni cittadini al cimitero di Turigliano, Nausicaa Spa tiene a precisare che «le immagini in cui si vedono alcune erbacce in prossimità delle tombe sono relative a una sola area del cimitero la cui pulizia era stata programmata per lunedì mattina prima della riapertura al pubblico. Purtroppo la pioggia che sta caratterizzando gli ultimi giorni non ha favorito l'intervento di taglio delle erbacce che, comunque, sarà svolto non appena le condizioni meteo lo consentiranno». Nausicaa si scusa quindi coi familiari dei defunti che si trovano in quell'area e allo stesso tempo sottolinea «il grande lavoro svolto dai nostri operatori per conferire decoro ai 13 cimiteri del territorio comunale durante il periodo di chiusura, come peraltro è testimoniato dalle molte immagini pubblicate nei giorni scorsi sui canali social aziendali». Infine l'azienda precisa che sui social sono state postate altre foto «scattate ad arte, evidentemente per gettare discredito, relative ad aree del cimitero di Marcognano attualmente interdette al pubblico per motivi di sicurezza».