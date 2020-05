Cronaca



Denunciato marocchino dedito alla spendita di banconote false

sabato, 16 maggio 2020, 12:52

Nella scorsa giornata personale della squadra volante, nel corso di specifico servizio di controllo del territorio, ha effettuato due interventi presso due esercizi di rivendita di tabacchi per spendita di monete false. Nel merito, durante il primo intervento, ovvero quello disimpegnato presso una di queste, gli operanti, sulla scorta delle indicazioni ricevute dall'esercente, sono riusciti a risalire all'identità del soggetto responsabile della spendita di 50 euro, banconota consegnata per l'acquisto di un pacchetto di sigarette. In particolare, al fine di raggirare il citato esercente, il malfattore ha utilizzato l'escamotage di presentare sul banco il menzionato taglio da 50 euro volutamente accartocciato, così guadagnando il tempo necessario per uscire e dileguarsi. Successivamente il medesimo individuo ha ripetuto le stesse condotte anche presso altra rivendita tabacchi poco distante dalla prima, questa volta conseguendo una ricarica del cellulare da 10 euro e pagandola con una banconota falsa da 100. Quando l'esercente si è accorto della falsità della moneta ha restituito quella falsa attendendo il pagamento della ricarica, tuttavia lo sconosciuto con la scusa di prendere una banconota genuina ancora una volta ha fatto perdere le proprie tracce. L'autore di queste condotte, attivamente ricercato, è stato fermato dalla pattuglianella frazione Avenza e alla vista della volante con colori d'istituto ha tentato di occultare un oggetto indistinto all'interno delle parti intime circostanza per la quale si è reso necessario procedere alla ricerca sulla sua persona.

L'attività di ricerca ha dato esito positivo in quanto, celata all'interno della biancheria intima indossata il personale ha rinvenuto una banconota da 100 euro non genuina. Il soggetto autore delle due condotte, già noto all'ufficio, accompagnato presso il commissariato, è stato identificato per M.A/40 enne, cittadino del Regno del Marocco, il quale è stato reso edotto che sarebbe stato denunciato a piede libero per spendita di banconote false mentre i due tagli sono stati vincolati a sequestro. L'ufficio procede nella propria incessante attività, info-investigativa e repressiva di contrasto alle attività illecite di azioni delittuose di significativo rilievo e mette in guardia la cittadinanza della presenza di soggetti in possesso di banconote non genuine raccomandando, pertanto, una peculiare e più elevata attenzione.