Due progetti pilota per eliminare i detriti di cava con minor impatto ambientale

Altri articoli in Cronaca

martedì, 12 maggio 2020, 18:23

Oltre 70 rappresentanti di altrettante strutture socio sanitarie (RSA) del territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest hanno partecipato oggi al primo Webinar (seminario a distanza sul web), della durata di 3 ore, in cui è stato fatto il punto sulla gestione dell'emergenza Covid e post-Covid nell'ambito residenziale

martedì, 12 maggio 2020, 17:10

In Toscana sono 9.802 i casi di positività al Coronavirus, 15 in più rispetto a ieri. 5 di questi casi sono conferme di positività emerse attraverso la campagna di test sierologici intrapresa da Regione Toscana a partire dalla fine di aprile

martedì, 12 maggio 2020, 15:55

Nel tempo del Coronavirus, il Lions Club Massa e Carrara Host ha completato una prima fase di interventi a favore dei più deboli. Il presidente, Dante Lagomarsini, insieme ai consigli direttivi entrante e uscente ha deciso di ascoltare i bisogni della cittadinanza attraverso la voce dei sindaci

martedì, 12 maggio 2020, 14:30

Nell’ASL Toscana nord ovest il numero delle nuove assunzioni effettuate per far fronte all’emergenza ha raggiunto in soli due mesi le 821 unità. Questo ha permesso di dare risposte concrete in un momento di grande difficoltà e sarà fondamentale per gestire al meglio la fase di ritorno alla normalità e per garantire...

martedì, 12 maggio 2020, 14:16

A seguito di alcune segnalazioni circa l'impossibilità di trovare le mascherine gratuite della Regione Toscana nelle farmacie di Carrara, Nausicaa Spa interviene per confermare la disponibilità nei punti vendita del territorio comunale e per chiarire che la gestione della loro distribuzione è in capo alla Regione

martedì, 12 maggio 2020, 14:09

Si ricorda ai cittadini che negli ospedali Apuane, Versilia, di Lucca, Pontedera e Livorno è attivo il servizio telefonico rivolto ai familiari dei pazienti ricoverati che sono risultati positivi e sintomatici al Covid-19, utile a fornire loro informazioni sulle condizioni di salute della persona ospedalizzata e come supporto psicologico