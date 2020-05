Cronaca



E “bomba o non bomba”, Franzoni e Musetti sono arrivati a Roma

venerdì, 1 maggio 2020, 15:51

di vinicia tesconi

Gianni Musetti era a Tor Bellamonica. Nicola Franzoni era in un albergo a 500 metri dalla piazza San Giovanni in laterano, dove era stato stabilito, per le 15 di oggi, l’appuntamento di tutti i partecipanti alla manifestazione “Marciare per non marcire” che i due esponenti del centro destra carrarese hanno ideato per protestare contro le decisioni del governo di protrarre le restrizioni per diverse categorie di imprenditori e esercenti. La manifestazione, però, ieri ha ricevuto il divieto della prefettura di Roma e quindi non dovrebbe tenersi, ma Franzoni e Musetti, insieme a un gruppo di altri membri del centro destra locale, hanno tentato ugualmente di raggiungere Roma e, stando a quanto loro stessi hanno comunicato verso le 14 di oggi, ce l’hanno fatta.



“Siamo partiti alle sei di stamani per un viaggio rocambolesco – ci ha raccontato Gianni Musetti – Sempre per vie secondarie e urbane e non in autostrada.”. Le misure punitive nei loro confronti, tuttavia, sono già scattate: entrambi hanno i video oscurati su facebook e quindi non possono divulgare le immagini e le dirette della loro situazione e degli sviluppi della manifestazione, che ha richiamato ugualmente un gran numero di temerari decisi a manifestare il proprio disappunto contro il governo Conte. Ma, soprattutto, sono stati avvisati entrambi che verranno arrestati dalla polizia non appena verranno trovati e identificati.



“Per ora stiamo nascosti – ci ha detto Gianni Musetti – e aspettiamo le 15 per uscire e andare in piazza dove c’è già la Celere. C’è un fatto incredibile: l’unica webcam che non funziona è quella di piazza San Giovanni dove dobbiamo ritrovarci per manifestare.”. Nel frattempo è arrivata, sempre tramite facebook la notizia che Manfredo Bianchi, l’insegnante che salì agli onori delle cronache per aver esposto sulla cima del Sagro la bandiera delle Repubblica Sociale italiana, anche lui partito per Roma con gruppo dei carraresi, è stato fermato dalla polizia e, quanto riferisce Musetti, non gli sarebbe stato permesso neppure di fare una telefonata. Da Facebook, comunqe arriva molto consenso verso tutti coloro che hanno deciso di sfidare il divieto e di manifestare contro il governo.