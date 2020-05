Cronaca



È morto il dottor Cesare Landucci: un altro medico ucciso dal Covid-19

martedì, 26 maggio 2020, 12:13

di vinicia tesconi

Oltre due mesi di terapia intensiva, la negativizzazione del terribile virus che sta sconvolgendo il mondo, una tempra forte che non voleva arrendersi non sono bastati ad impedire al dottor Cesare Landucci, noto medico internista di Massa, di andare ad aggiungersi alla lunga e tristissima lista di medici contagiati e portati via dal coronavirus. Il decesso è avvenuto stanotte all’ospedale Delle Apuane dove il dottor Landucci era stato ricoverato con i sintomi del covid intorno alla metà di marzo. Il dottor Landucci, 69 anni, era in pensione ma continuava a seguire i pazienti nel suo ambulatorio privato e probabilmente proprio nel corso di questa attività era entrato in contatto col virus e si era contagiato. Le sue condizioni erano apparse subito gravi e per questo era stato necessario metterlo in terapia intensiva. La lunga degenza e le cure a cui era stato sottoposto hanno permesso la vittoria sul virus, con tampone negativo già da un mese, ma non hanno potuto contrastare il grave danno polmonare causato dalla malattia che, alla fine, è stato fatale. Il dottor Landucci, medico molto conosciuto a Massa, è stato responsabile dell’unità di Ultrasonografia del dipartimento di Medicina Interna della Asl 1 di Massa Carrara e aiuto del reparto di Medicina Interna dell’ospedale di Massa.