Emergenza Coronavirus, sostegni per il settore sport

giovedì, 14 maggio 2020, 13:59

Come annunciato fin dall'inizio dell'emergenza COVID-19, la giunta comunale del 13 maggio ha definito anche i primi aiuti economici per le associazioni sportive del territorio che gestiscono gli impianti sportivi di proprietà del comune di Massa o che utilizzano le palestre scolastiche.

Con l'atto approvato ieri si prevedono due tipologie di supporto economico: il primo è lo scomputo per i canoni di affitto dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 per un totale di 9.015 euro ed il secondo è il differimento del pagamento delle rateizzazioni in corso in un’unica rata a settembre 2020 oppure in 5 rate a decorrere da giugno 2020.

"Ancora una volta l'amministrazione del sindaco Francesco Persiani ha anticipato i tempi" dichiara l'assessore allo Sport Paolo Balloni "arrivando prima degli interventi regionali o statali ad attuare aiuti economici concreti che daranno sollievo a decine di associazioni sportive comunali. Pensiamo, ad esempio, a tutti i campi da calcio, al campo scuola, al campo da baseball, ma anche al rifugio Città di Massa assegnato al settore sport".

I provvedimenti destinati allo sport attuati in questi giorni dall'amministrazione comunale non si fermano qua. A seguito della videoconferenza con il delegato provinciale del Coni, Vittorio Cucurnia, è stato analizzato il recente provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri Settore Sport contenente le linee guida per il rilancio del settore e successivamente, a firma congiunta, è stata inviata comunicazione a tutte le federazioni sportive affinché predispongano linee guida specifiche per ogni sport, ma anche per mettersi completamente a disposizione allo scopo di definire ed attuare i più rapidi percorsi per tornare alla pratica sportiva.

"Grazie alla stretta collaborazione con il Coni e con tutte le Federazioni Sportive" aggiunge l'assessore "nello spirito di collaborazione tra enti ci siamo subito coordinati per attuare quanto previsto dal documento emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio Sport del 4 maggio; rinnoviamo quindi la completa disponibilità a collaborare nell'interesse di tutta la cittadinanza”.