Fase-2, De Pasquale: "Fate acquisti nei negozi della nostra città"

venerdì, 8 maggio 2020, 20:05

Questo l'appello lanciato dal primo cittadino di Carrara, Francesco De Pasquale, ai propri concittadini nel consueto messaggio giornaliero in questa fase d'emergenza.



"Care concittadine e cari concittadini,



per prima cosa vi segnalo che l’azienda sanitaria, alla luce della diminuzione dei casi e della sostanziale stabilizzazione dei dati, a partire da oggi comunicherà le informazioni sui nuovi positivi non più quotidianamente come avvenuto finora ma tre volte alla settimana: lunedì, mercoledì e venerdì. Noi continueremo ad aggiornarvi ogniqualvolta avremo i dati come abbiamo fatto questa settimana, con un post su questa pagina Facebook dove troverete allegato il grafico con il trend specificatamente dedicato alla situazione della nostra città.



A seguito della ripresa di alcune attività e proprio nell’ottica di evitare un pericoloso incremento dei contagi voglio rilanciare l’invito a tutti, lavoratori e cittadini a rispettare le prescrizioni a tutela della salute. Potremo conservare e ampliare quel po’ di libertà raggiunta dal 4 maggio se e soltanto se saremo rigorosi nel mantenere le distanze di sicurezza e nell’indossare la mascherina. Lo ricordo perché in questi giorni, com’è ovvio, è aumentato il numero di persone in circolazione e dobbiamo dunque prestare grande attenzione per evitare un incremento dei positivi che avrebbe effetti devastanti su salute ed economica.



In particolare, in vista del fine settimana, vi chiedo di evitare in tutti i modi eventuali occasioni di assembramento. Le forze dell’ordine intensificheranno i controlli nelle zone più frequentate ma è fondamentale il senso di responsabilità di ciascuno di voi. Lo dico soprattutto ai più giovani nella speranza che continuino a tenere i comportamenti corretti che li hanno contraddistinti finora. Ricordo inoltre che pur essendo consentita da questa settimana l’attività motoria anche a distanza da casa, non è ancora possibile prendere l’auto e riversarsi in spiaggia a prendere il sole.



Per aiutarvi a districarvi nelle norme, da stasera venerdì 8 maggio la nostra Protezione Civile inizierà a diffondere le indicazioni su cosa si può e non si può fare, sia attraverso una registrazione telefonica sia con un messaggio che verrà trasmesso dagli altoparlanti sulle auto che circoleranno nelle sul territorio.



Vi voglio dare adesso qualche buona notizia. Grazie al prezioso lavoro di Nausicaa, che ha messo in atto tutte le misure imposte alla norma, da lunedì verranno riaperti i cimiteri comunali. Vi aggiorneremo a breve anche attraverso questa pagina su orari e modalità di ingresso ma vi ricordo che anche in questo caso è importante rispettare distanza di sicurezza e indossare la mascherina.



Sempre tra le note positive annovero la riapertura da domani del Parco della Padula, a esclusione dell’area giochi che resta chiusa per decreto.



Dall’inizio della prossima settimana intanto gli ambulanti del settore alimentare potranno riprendere l’attività: il lunedì i banchi saranno disposti in piazza Gramsci; il mercoledì in via Toniolo e il giovedì sul perimetro della pineta di Piazza Nazioni Unite. Nel corso di questi appuntamenti, in prossimità dei banchi, saranno predisposte misure di monitoraggio con personale dedicato per evitare gli assembramenti a tutela della salute pubblica. In generale ci stiamo confrontando con le categorie del mondo del commercio per raccogliere richieste e suggerimenti sulle possibili iniziative di rilancio di uno dei settori più colpiti dalla crisi. Siamo consapevoli delle difficoltà che stanno attraversando i commercianti e oltre alla nostra completa solidarietà e disponibilità, speriamo presto di darvi risposte concrete.



Concludo con un sentito ringraziamento a Nca – THE ITALIAN SEA GROUP per la generosa donazione fatta sul conto corrente attivato dal Comune di Carrara per l’acquisto di alimenti e beni di prima necessità a favore delle persone colpite dalle conseguenze economiche dell'emergenza Covid-19. Si tratta di un gesto importante che dimostra vicinanza e interesse verso la nostra comunità da parte di un’azienda importantissima per l’intero territorio.



Concludo chiedendo a tutti unità e coesione anche per questa fase 2. Nel rispettare le regole, indossando la mascherina e rispettando il distanziamento sociale, ma anche supportando il più possibile le nostre attività commerciali, facendo acquisti e consumando in quelle già aperte e in quelle che man mano riapriranno.



Abbiamo davanti una sfida importante. Carrara ne ha superate tante nella sua storia e sono convinto che anche questa volta la nostra comunità si dimostrerà tenace e coesa".