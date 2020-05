Grave 70enne dopo caduta: trasferito al Noa

Altri articoli in Cronaca

martedì, 26 maggio 2020, 14:19

L’andamento epidemiologico sembra favorevole ed in tutti i presidi ospedalieri si stanno riducendo le aree prima dedicate al Covid-19, con l’obiettivo di arrivare quanto prima a concentrare tutta l’attività legata al Coronavirus in specifiche strutture. Video

martedì, 26 maggio 2020, 12:55

Il commissariato di polizia di Carrara, all'esito di un'articolata e meticolosa attività di indagine, ha individuato e successivamente denunciato a piede libero M.S/42enne, gravemente indiziato quale autore del furto perpetrato in danno dell'esercizio commerciale II Mulino del Ponte, a Carrara, il 10 maggio

martedì, 26 maggio 2020, 12:27

Torna a pieno regime il servizio di Nausicaa per la raccolta ingombranti. Ecco tutte le regole per accedere in sicurezza

martedì, 26 maggio 2020, 12:13

Oltre due mesi di terapia intensiva, la negativizzazione del terribile virus che sta sconvolgendo il mondo, una tempra forte che non voleva arrendersi non sono bastati ad impedire al dottor Cesare Landucci, noto medico internista di Massa, di andare ad aggiungersi alla lunga e tristissima lista di medici contagiati e...

martedì, 26 maggio 2020, 11:32

Stanno ripartendo le prestazioni ambulatoriali al Centro "S. Maria alla Pineta" della Fondazione Don Gnocchi di Marina di Massa, interrotte e sospese a causa dell'emergenza Covid. Tutti i servizi sono svolti in ambienti che garantiscono il distanziamento e in condizioni di totale sicurezza per i pazienti e gli operatori

martedì, 26 maggio 2020, 11:16

Un destino crudele che ha quasi il sapore della beffa: se n’è andato, ieri, l’ultimo dei quattro fondatori dell’associazione Frediani, nata agli inizi del duemila per impedire la chiusura dell’ospedale di Carrara a favore dell’ospedale unico Delle Apuane, all’epoca solo in fase di progettazione