Cronaca



I cimiteri di Carrara riaprono lunedì 11 maggio

venerdì, 8 maggio 2020, 18:43

A seguito delle misure di sicurezza predisposte da Nausicaa Spa, il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale ha disposto l'apertura al pubblico dei cimiteri del territorio comunale a partire da lunedì 11 maggio. Fino a sabato 16 maggio sarà effettuato orario unico dalle ore 8.30 alle ore 18.00. Domenica i cimiteri resteranno chiusi e nei giorni successivi effettueranno il seguente orario: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30. I cimiteri di Turigliano e di Marcognano, dove è prevista una maggiore affluenza, verranno presidiati dagli addetti di Nausicaa spa e/o da attività di controllo svolta dagli organi di polizia. Ciascun visitatore dovrà rimanere all'interno del cimitero il tempo minimo indispensabile e comunque per non più di 30 minuti.

«Abbiamo messo a punto una serie di misure per garantire la sicurezza dei visitatori e rispettare le norme anti covid-19. Di qui la decisione di effettuare per tutta la prima settimana di apertura l'orario continuato: in questo modo le visite potranno essere distribuite nell'arco di tutta la giornata evitando assembramenti dentro e fuori i cimiteri» ha premesso il presidente di Nausicaa, Luca Cimino. Ma l'attività della multiservizi non si è limitata alla gestione della sicurezza in vista della riapertura: «Voglio ringraziare tutto il personale perché, durante il periodo di chiusura, ha garantito il decoro e la cura di tombe e loculi, effettuando una costante opera di manutenzione. I cimiteri sono stati puliti e sono stati effettuati interventi di sfalcio anche quando il pubblico non aveva accesso. Insomma il personale di Nausicaa si è preso cura dei nostri defunti anche quando i cittadini non potevano farlo in prima persona, e questo è un gesto di grande solidarietà» ha dichiarato il presidente.

I visitatori avranno l'obbligo di indossare la mascherina, mantenere la distanza di sicurezza e di igienizzare le mani prima di uscire ed entrare all'interno dei cimiteri: in caso di utilizzo di attrezzature e materiali di uso comune (esempio: scale, montacarichi, ascensori, cestoni, annaffiatoi, vasi, etc.) e fontanelle pubbliche dovranno essere indossati i guanti monouso.

L'accesso ai servizi igienici è consentito, adottando tutte le misure di sicurezza. Il servizio navetta all'interno del cimitero di Turigliano rimane comunque provvisoriamente sospeso. L'accesso alle aree cimiteriali degli operatori e imprese incaricate dai privati cittadini per la costruzione, manutenzione e decoro di sepolture, tombe e monumenti per lavori e prestazioni di servizi di qualunque natura, non è libero ma è soggetto ad autorizzazione da parte del responsabile dei servizi cimiteriali di Nausicaa spa.