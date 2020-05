Cronaca



Il Comitato Partite Iva si attiva per le imprese facendo sopralluoghi

martedì, 5 maggio 2020, 15:55

Alessandro Esperti del Comitato Partite Iva interviene dopo i sopralluoghi effettuati a Massa e Montignoso per testare la situazione degli imprenditori.



"Dopo aver effettuato dei sopralluoghi a Massa e a Montignoso - afferma -, confermiamo che gli imprenditori e tutto il settore commerciale hanno bisogno di liquidità immediata altrimenti riapriranno in gran deficit. L'organizzazione si sta attivando mano a mano recandosi direttamente da coloro che hanno aderito all'associazione e che lamentano problemi enormi. Prossima settimana ci recheremo sulla costa previo accordo con i balneari già ascoltati in precedenza".