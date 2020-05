Cronaca



Improvvisa scomparsa del dottor Freddy Casini, stimato medico della Don Gnocchi

mercoledì, 6 maggio 2020, 21:08

di vinicia tesconi

Se n'è andato proprio sulla soglia della pensione senza aver mai smesso di fare il medico di famiglia e ricevere i suoi pazienti in ambulatorio, anche dopo lo scoppio dell'epidemia di coronavirus che lo aveva messo in una delle posizioni più esposte al rischio di contagio.



Aveva 70 anni Alfredo Casini, per tutti Freddy, ed era stato un medico fisiatra specializzato nelle cure riabilitative nella struttura Don Gnocchi a Marina di Massa. Lo studio medico privato era invece a Carrara, sua città d'origine. Freddy Casini era stato un brillante alunno del liceo classico Repetti, con una grande passione per il teatro e un innato senso dell'umorismo che gli permise di mettere insieme con alcuni compagni di scuola, una compagnia di attori amatoriali che si esibì con successo nei teatri di Massa e di Carrara. Ma la medicina era una vocazione per lui e a questa sacrifico' anche l'amore per il palcoscenico. Il dottor Casini aveva dovuto interrompere la sua attività di medico circa un mese fa a causa di una serie di problemi che interessavano reni, polmoni e cuore per i quali era stato ricoverato all'ospedale delle Apuane. Era stato evidenziato uno scompenso cardiaco serio anche se lunedì scorso era stato dimesso dall'ospedale. Ieri, purtroppo, il decesso avvenuto nella sua abitazione.



Il dottor Casini lascia la moglie Luciana, i figli Elisa ed Andrea e i nipoti amatissimi. I funerali si sono svolti oggi pomeriggio nella chiesa delle Grazie.