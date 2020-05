Inaugurata a Spezia la nuova sede dell’associazione Athena

Altri articoli in Cronaca

domenica, 24 maggio 2020, 16:02

In Toscana sono 10.062 i casi di positività al Coronavirus, 15 in più rispetto a ieri. 5 di questi nuovi casi provengono dalla campagna di test sierologici avviata da Regione Toscana alla fine di aprile. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente

domenica, 24 maggio 2020, 09:47

Un trentaquattrenne originario di Massa, mentre intento ad arrampicare lungo la via “fantastica”, sulla parete Nord Ovest del Monte Nona, è caduto procurandosi un trauma alle costole

sabato, 23 maggio 2020, 15:59

L’azienda Usl Toscana nord ovest ha attivato due nuovi test di screening per la valutazione del rischio di anomalie cromosomiche fetali in gravidanza. Si tratta del cosiddetto test “combinato” e test NIPT (Non invasive prenatal testing) che saranno assicurati a Livorno per la zona sud e a Massa per la zona...

venerdì, 22 maggio 2020, 19:00

Così il primo cittadino di Carrara, Francesco De Pasquale, nel consueto aggiornamento sulla situazione Coronavirus nel territorio comunale

venerdì, 22 maggio 2020, 18:53

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19” di oggi, venerdì 20 maggio. Si ricorda ancora che l’Azienda USL Toscana nord ovest con la sua statistica lavora sulla residenza delle persone e incrocia vari dati legati ai pazienti mentre l’informazione in possesso della Regione fa riferimento alla provincia di segnalazione

venerdì, 22 maggio 2020, 17:51

«I clienti non vogliono solo la scatoletta con il farmaco ma ci chiedono un sorriso, anche da sotto la mascherina». Roberta Sermattei, direttore della farmacia comunale La Perla di Bonascola si fa "portavoce" dei farmacisti di Nausicaa e racconta la crisi del coronavirus da "dietro il bancone"