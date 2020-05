Indagini sui riders, quattro controlli in provincia

Altri articoli in Cronaca

domenica, 31 maggio 2020, 11:19

Festeggiano lavoratori e ospiti della casa di riposo Regina Elena a Carrara che ha chiuso il reparto Covid ed è ufficialmente 'guarita' dal virus. Un risultato non facile, arrivato anche dopo momenti difficili e dolorosi ma raggiunto con ottimi risultati grazie all'enorme impegno messo in campo da tutti quanti

domenica, 31 maggio 2020, 10:31

Non era di grandi dimensioni ma era molto apprezzata e frequentata dagli anziani della zona che vi si ritrovavano nei pomeriggi estivi per giocare alla tombola e dai bambini dell’adiacente scuola elementare che vi andavano a fare la ricreazione nelle giornate di sole

sabato, 30 maggio 2020, 17:18

Riqualificazione energetica, estetica e ambientale. È tutto questo il progetto di nuova illuminazione a led di tutto il viale Vespucci di Marina di Carrara. Nei giorni scorsi i tecnici e gli operatori di Nausicaa Spa hanno avviato la sostituzione di 90 vecchi lampioni da 150 watt con corpi illuminanti da...

sabato, 30 maggio 2020, 17:17

Centri estivi al via dal 15 giugno: fissate procedure e linee guida. E regole, valide in questo caso da subito, anche per le spiagge libere, che con le temperature che iniziano ad alzarsi saranno nelle prossime settimane probabilmente sempre più frequentate

sabato, 30 maggio 2020, 15:33

Prosegue senza sosta l’impegno del Consorzio per gli impianti di irrigui della Lunigiana. Oggi gli uomini e mezzi dell’Ente consortile sono in azione nell’impianto Piana di Filattiera, per riparare una rottura: il pronto intervento garantirà il ripristino della distribuzione dell’acqua già in giornata

sabato, 30 maggio 2020, 15:15

Gli operatori sanitari del Dipartimento materno infantile dell'ambito di Massa e Carrara si sono incontrati nell'auditorium dell'ospedale “Apuane”, per fare il punto sul superamento della fase di emergenza da Covid-19 e per tracciare le linee per un progressivo ritorno alla normalità