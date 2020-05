Cronaca



Iniziative virtuali per la Festa dei Parchi 2020

venerdì, 22 maggio 2020, 14:03

Torna la Giornata Europea dei Parchi. Si celebra il 24 maggio per ricordare il giorno in cui venne istituito il primo parco europeo in Svezia nel 1909. La data è diventata un appuntamento fisso, che ha cominciato a spalmarsi su più giorni, dando vita ad un calendario di incontri, escursioni e attività ambientali in tutta Europa. Una ricorrenza che anche il Parco delle Apuane ha negli anni celebrato con iniziative di promozione dell'area protetta.

Questa volta sarà diverso: le misure di contenimento dell'emergenza legata al Covid-19 hanno cambiato i programmi, ma non la volontà di celebrare la ricorrenza. Il tema di quest'anno sarà "I Parchi per la Salute". È stato deciso prima della pandemia e mai, forse, titolo si è rivelato più profetico, perché in questi tempi si è riscoperto quanto la natura, il verde, l'aria aperta siano importanti per la vita dell'uomo e per la sua salute.

Il divieto di organizzare eventi in presenza di persone ha obbligato molti parchi a disegnare un programma in modalità telematica, che sfrutta i siti web, i social network e le piattaforme di videoconferenza.

Nelle Alpi Apuane, come da tradizione, il 24 maggio sarà una festa doppia perché qui si celebra sia la Settimana dei Parchi, sia la Settimana dei Geoparchi europei. Il programma "virtuale" inizierà domenica prossima fino al sabato successivo, secondo il seguente calendario di eventi:

Domenica 24 maggio 2020, ore 10:00

"Quattro passi nel bosco":

progetto di educazione ambientale sull'ecosistema naturale e culturale del Castagno

Pubblicazione del multimediale all'indirizzo web: www.parcapuane.toscana.it/bosco/index.php

Il CD interattivo "Quattro passi nel bosco" viene riproposto sulla rete Internet, in una nuova veste aggiornata, in collaborazione con l'Istituto comprensivo "Martiri di Sant'Anna" di Stazzema, Unione dei Comuni della Versilia, Comune di Stazzema, Associazione "la Filiera della Castagna", Azienda agricola Gherardi Cristiana.

Martedì 26 maggio 2020, ore 9:00

"Le marmitte dei Giganti del M. Sumbra" : paesaggi disegnati dall'acqua - shaped by the water

Post condivisi su Facebook: https://www.facebook.com/parcoalpiapuane/

Diversi Geoparchi italiani pubblicano e condividono sulle proprie pagine facebook, in giorni diversi, un post che rimanda a pagine web descrittive di un paesaggio disegnato dall'acqua, posto all'interno di ciascun territorio. Per le Alpi Apuane è stato scelto l'itinerario delle marmitte del fosso Anguillaja nel M. Sumbra, il cui post è lanciato nel giorno e nelle ore indicate.

Venerdì 29 maggio 2020, ore 17:00

La promozione del Parco nel tempo della pandemia: idee e azioni per l'estate

Workshop della CETS in videoconferenza su Meet-Google: https://meet.google.com/uai-jqfu-fyi

Momenti, strumenti e opportunità per fruire il Parco e promuovere le attività del Turismo sostenibile durante la fase 2 dell'emergenza epidemiologica da Covid-19: presentazione di interventi ed azioni già programmate; elaborazione di nuove proposte.

Sabato 30 maggio 2020, ore 10:00

Giacimenti minerari delle Alpi Apuane: prospettive di valorizzazione: XII giornata nazionale delle miniere

Videoconferenza su Meet-Google: https://meet.google.com/uai-jqfu-fyi

Seminario interattivo su Internet (Webinar) a cura del dott. Simone Vezzoni, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa e con l'Istituto di Geoscienze e Georisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche.