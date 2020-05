Cronaca



La comunità evangelica cinese dona 1500 mascherine alla chiesa metodista di Carrara

giovedì, 7 maggio 2020, 14:09

di vinicia tesconi

Sono 1550 le mascherine chirurgiche DPI - Certificate CE arrivate alla chiesa metodista di Carrara che provvederà a distribuirle a chiunque ne abbia bisogno. A donarle è stata la comunità evangelica cinese di La Spezia attraverso la figura di Zhou Wanli, per gli amici italiani: Giacomo, che di quella comunità è il referente e dell’artista internazionale Hu Huiming, conosciuta in Italia come Costanza Hu, laureata all’Accademia di Belle Arti di Carrara, che ha svolto un ruolo fondamentale nella mediazione linguistica.



“Le mascherine sono donate dalla chiesa evangelica cinese in Cina, che con questo dono cerca di diffondere il Vangelo di Gesù” ha commentato Zhou Wanli. Missione che la chiesa metodista di Carrara, il cui tempio si trova in Corso Rosselli 49, continuerà attraverso la diffusione del messaggio evangelico e di solidarietà, aprendo le proprie porte a chiunque abbia bisogno di mascherine. Saranno mille le mascherine che verranno messe a disposizione sia per le associazioni con cui la chiesta metodista ha un rapporto di fiducia come Caritas e Casa Betania, sia per tutte le realtà che dovessero manifestarne il bisogno. Un punto di distribuzione sarà allestito all’interno della chiesa dove i cittadini potranno ritirarle gratuitamente durante l’orario del culto, ogni domenica, dalle 11.30 alle 13.00, non appena sarà permesso riprendere le attività liturgiche. Il ritiro dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del caso: guanti, mascherine, gel igienizzante e una persona per famiglia per ritirarne quante ne dovessero occorrere. La data prevista per la ripresa dei culti religiosi è il 18 maggio ma il pastore Massimo Marottoli e il presidente del consiglio di chiesa Simone Fiaschi hanno fatto sapere che per le richieste urgenti prima di quella data è possibile chiamare il numero 328 5561454.