"La Dad non è una scuola": menomale che se ne sono accorti

venerdì, 29 maggio 2020, 13:32

Si è svolta ieri sera la seconda assemblea pubblica online organizzata dal gruppo promotore del Coordinamento Scuola Massa Carrara, che ha visto la partecipazione di 90 persone, in rappresentanza sia degli studenti che dei genitori che di tutto il personale della scuola.

Gli interventi hanno ribadito la volontà di proseguire insieme, animati dalla consapevolezza dei grandi problemi che abbiamo di fronte e della necessità di mobilitarsi allargando il più possibile questo coordinamento. Il coordinamento si dividerà in gruppi di lavoro per affrontare i nodi da sciogliere perché vogliamo tornare a scuola a settembre in sicurezza.

Ognuno ieri sera ha espresso le proprie difficoltà durante la DaD: le famiglie, gli studenti, i docenti concordano che questo metodo sia stato utile in emergenza ma non possa diventare normalità. L'assunzione e la stabilizzazione dei precari, sia docenti che ATA, l'adeguamento degli edifici scolastici, sia attraverso la manutenzione di quelli esistenti che trovandone di nuovi, sono gli interventi necessari per rientrare a scuola. "Accanto a noi - è scritto in una nota - speriamo di vedere enti e istituzioni, con cui rivendicheremo interlocuzione e collaborazione diretta sia a livello locale che nazionale. Il primo appuntamento di questo percorso sarà un PRESIDIO PUBBLICO, invitiamo quindi tutta la cittadinanza a partecipare portando cartelli e striscioni SABATO 30 MAGGIO, ALLE ORE 17, IN PIAZZA BERLINGUER A MASSA. Manifesteremo, rispettando le dovute distanze di sicurezza, tutti insieme per respingere i tagli agli organici previsti per la provincia di Massa Carrara e per chiedere con forza che le istituzioni inizino da subito ad organizzare un rientro a scuola a settembre in presenza e in sicurezza, attraverso principalmente un aumento degli organici (a partire dalla stabilizzazione dei precari) e una definizione puntuale degli spazi".