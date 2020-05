Cronaca



La Lilt riparte con le visite di controllo fondamentali per la tutela della salute: parla il dottor Pietro Bianchi

venerdì, 29 maggio 2020, 16:24

di vinicia tesconi

L’epidemia di coronavirus ha congelato quasi interamente ogni tipo di controllo medico non connesso con il covid 19 e imposto un isolamento sociale che ha di fatto chiuso gran parte delle attività sanitarie par allele a quelle istituzionali. Anche gli ambulatori della Lilt di Massa Carrara, importante e consolidata realtà volta alla prevenzione esistente sul territorio da molti anni e operante da sempre senza fini di lucro, hanno dovuto chiudere le porte per i due mesi e mezzo di lockdown, ma, con l’allentamento delle misure nella fase 2 possono finalmente ricominciare la loro attività, rispondendo a una richiesta importante perché i controlli sono la base del percorso di prevenzione e tutela della salute e nella tempesta sanitaria causata dal coronavirus, hanno dovuto essere sospesi. A spiegarci la ripartenza degli ambulatori Lilt è stato il presidente dell’associazione di Massa Carrara, dottor Petro Bianchi:

Come riprenderete le visite di prevenzione oncologica?

A causa dell’emergenza da Covid-19, sono state posticipate e rimandate visite e controlli di patologie anche molto gravi ma non dobbiamo dimenticare di tutelare la nostra salute. Con la fine del lokdown e il venir meno delle misure restrittive, i pazienti cercheranno di recuperare i controlli lasciati in sospeso con un possibile incremento delle liste d'attesa. La Lilt di Massa Carrara si offre come supporto all’Asl Massa Carrara e dal prossimo 3 giugno riprenderà l'attività istituzionale con la riattivazione delle visite ambulatoriali, contando su una squadra di medici volontari che metteranno a disposizione della cittadinanza la loro professionalità.

Quali sono le branche mediche di cui vi occupate?

Oltre alle tradizionali attività di prevenzione relative alle campagne del "Nastro rosa" per la prevenzione delle neoplasie prettamente femminili e del "Progetto azzurro" per la prevenzione delle neoplasie prettamente maschili, sono previsti anche gli ambulatori di dermatologia e di patologie della tiroide. La prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori restano i principi fondamentali della Lilt. Con il mese di giugno sono disponibili anche gli ambulatori di psicologia con la dottoressa Anna Lalli, di oncologia con la dottoressa Chiara Valsuani e di prevenzione dei tumori ossei con il dottor Giovanni Pesenti Barili.

Come vi siete organizzati per la riapertura degli ambulatori?

L'attività ambulatoriale verrà prestata rispettando tutte le norme comportamentali e igieniche e di sanificazione degli ambienti e delle apparecchiature medicali utilizzando prodotti certificati "Medster2000”, un dispositivo medico di classe 2 che garantisce una disinfezione generale ad alto livello.

Tra due anni Lilt celebrerà i cento anni dalla sua fondazione: avete iniziative in cantiere?

Oltre all’ampliamento dell’offerta ambulatoriale con nuove discipline, ci sono altri ed importanti ed interessanti progetti in cantiere che per essere realizzati necessitano di molto impegno. La Lilt si basa sulla disponibilità a titolo gratuito di personale volontario, sanitari e non, per cui si invitano eventuali persone, interessate a partecipare alla vita dell’associazione , a mettersi in contatto con noi.

La sede Lilt Massa Carrara riprende la sua attività grazie all’impegno costante dei medici supportanti dalla squadra di volontarie, che sono: Antonella Bigi, Natascia Cangiano, Angela Maria Fruzzetti, Eleonora Nari, Luciana Lembi, Giovanna Pitanti, Anna Sassi. La Lilt vorrebbe implementare la squadra dei volontari e chi è disposto può chiamare in sede. Ben nutrita è anche l’equipe medica, formata da: Giovanni Boni (radiologo), Chiara Catalano ( urologa), Fabrizio D'Alessandro ( radiologo), Paolo Rossi (andrologo endocrinologo), Anna Lalli ( psicologa), Bruno Lembi ( chirurgo), Franca Leonardi (anestesista), Mascia Guia ( dermatologa), Giovanni Pesenti Barili (ortopedico), Mauro Bellini (dermatologo), Mauro Valli (chirurgo), Luca Lorenzi (urologo), Carlo Scala (urologo), Antonio Mazzarino (urologo), Flavio Innocenti (urologo), Chiara Valsuani (oncologa), Pietro Bianchi (medico nucleare, malattie della tiroide), Massimo Gattini ( ginecologo), Carlo Ceccopieri (urologo). Per prenotare telefonare al numero 0585 488280 da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12.