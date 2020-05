Cronaca



La scomparsa di Bernardo Pezzica: l’ultimo dei fondatori dell’associazione in difesa dell’ospedale di Carrara

martedì, 26 maggio 2020, 11:16

di vinicia tesconi

Un destino crudele che ha quasi il sapore della beffa: se n’è andato, ieri, l’ultimo dei quattro fondatori dell’associazione Frediani, nata agli inizi del duemila per impedire la chiusura dell’ospedale di Carrara a favore dell’ospedale unico Delle Apuane, all’epoca solo in fase di progettazione. Bernardo Pezzica, titolare di una ditta di import-export di marmo, 64 anni, fu, insieme a Attilio Bonaldi, Alberto Dell’Amico e Renzo Giusti tra i primi a capire l’importanza di mantenere operativo l’ospedale di Carrara e quindi ad avviare una battaglia, purtroppo non sufficientemente compresa e condivisa dai carraresi, per impedire la realizzazione del nuovo ospedale di viale Mattei. Un fronte dal quale i quattro fondatori sono stati allontanati solo dal comune destino che li ha visti soccombere tutti quanti ad un male incurabile e impietoso: quasi una punizione comune per quella strenua difesa in una battaglia inevitabilmente perduta che, pur dotando la provincia di un ospedale tecnologicamente avanzato, ha creato tutta quella marea di disagi e inefficienze che i fondatori dell’associazione Frediani avevano previsto. Bernardo Pezzica stava combattendo contro la malattia da alcuni anni. Negli ultimi mesi si è aggravato tanto da richiedere il ricovero al Delle Apuane. Pezzica era una figura molto conosciuta in città: amante dello sport e della musica, aveva una passione per il karaoke e per la buona tavola. Moltissimi sono i ricordi e i messaggi di cordoglio che da ieri hanno invaso la sua pagina facebook. Bernardo Pezzica lascia la moglie Daniela e la figlia Giordana.

I funerali ci saranno domattina con partenza dall’obitorio del delle Apuane in direzione cimitero di Turigliano per la cremazione.