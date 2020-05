Cronaca



La solitudine dei malati oncologici durante l’epidemia: Lilt Massa Carrara riapre l’ambulatorio di viale Democrazia

giovedì, 7 maggio 2020, 21:52

Negli ultimi giorni, il consiglio d’amministrazione Lilt ha riflettuto molto sui pazienti oncologici in questo periodo di pandemia di Covid-19 e dell’impatto psicologico forte che la pandemia stessa ha su tutta la popolazione, in particolare sulle persone più fragili. Nella gestione dell’emergenza il paziente oncologico che deve sottoporsi a una terapia o a degli esami, deve farsi coraggi oda solo in quanto i familiari non possono accompagnarlo all'interno della struttura. E da qui il senso di paura e solitudine sono inevitabili. Per coloro che hanno difficoltà a gestire i timori legati all’attuale emergenza sanitaria, un aiuto importante può arrivare dagli psicologi e dagli psicoterapeuti.

La Lilt ha deciso quindi di potenziare i propri servizi di supporto psicologico, istituendo, una volta la settimana, una linea diretta essenzialmente rivolta ai pazienti ammalati di tumore. Se pensiamo che tutta la popolazione sta vivendo sentimenti di paura o frustrazione o rabbia, immaginiamo la situazione emotiva di persone come i malati oncologici che, insieme all’ansia per il rischio di pandemia, stanno affrontando la battaglia contro un tumore. La Lilt Massa Carrara aveva già avviato un ambulatorio settimanale con la dottoressa psicologa Anna Lalli, interrotto per il lokdown da Corona virus. Con l’allentamento del lokdown , l’ambulatorio riprende al momento con contatti telefonici, nella speranza di riaprire presto le porte ai pazienti. L’ambulatorio è destinato ai pazienti oncologici che non vanno dimenticati e necessitano di essere ascoltati. La dottoressa Lalli riceve le chiamate dei pazienti al numero 0585 488280 ogni mercoledì mattina dalle 9 alle 12. Prossimamente, lo studio medico Lilt riprenderà anche le visite di prevenzione oncologica e le varie discipline previste, attenendosi scrupolosamente a tutte le misure prudenziali anti-contagio indicate dalla Regione Toscana.

vinicia tesconi