Liceo musicale Felice Palma: Bring Me Little Water, video del coro femminile realizzato in remoto

domenica, 17 maggio 2020, 16:51

Il Liceo Musicale Palma, come tutte le scuole, non si è mai fermato in questi mesi, con le sue specifiche lezioni di strumento realizzate, come le altre, a distanza; è già riuscito anche a farsi sentire sul web nella performance virtuale di Viva la Vida, che ha ricevuto attenzione e apprezzamento a livello nazionale.

Certo, maggio sarebbe stato tempo di saggi e concerti, il momento in cui lo studio e le prove si concretizzano nella produzione … Per il momento naturalmente questo non è possibile. Ma la voglia di farlo nei ragazzi c’è e anche le capacità per superare le difficoltà…

Le ragazze del coro del Liceo Palma ci propongono così questo particolare pezzo, Bring Me Little Water, che prevede anche l’uso delle body percussion; come avviene in questi casi, ognuno ha registrato individualmente, avendo come riferimento il tempo, il click, in cuffia.

Bring Me Little Water è una canzone del bluesman LeadBelly, presentata nel particolare arrangiamento della compositrice americana Moira Smiley.

Con l’augurio di poterle risentire dal vivo presto…