Lions, aiutare al tempo del Coronavirus

martedì, 12 maggio 2020, 15:55

Nel tempo del Coronavirus, il Lions Club Massa e Carrara Host ha completato una prima fase di interventi a favore dei più deboli. Il presidente, Dante Lagomarsini, insieme ai consigli direttivi entrante e uscente ha deciso di ascoltare i bisogni della cittadinanza attraverso la voce dei sindaci.



Sentiti i primi cittadini, sono state individuate due priorità: gli anziani della RSA carrarese e le fasce più povere della comunità massese. L'emergenza COVID ha colpito duramente le persone fragili, gli anziani, in particolar modo, e i poveri, ma anche tanti "nuovi poveri" che in pochi mesi si sono ritrovati in una drammatica crisi economica che rende loro difficile persino procurare il cibo per sé o le proprie famiglie. Attraverso una sottoscrizione tra i Soci, il Club ha svolto specifiche attività di servizio nelle due città: a Carrara ha donato un cospicuo numero di mascherine facciali protettive alla Casa di Riposo Regina Elena e a Massa ha donato una somma idonea a soddisfare i bisogni di persone o famiglie attraverso la fornitura di "buoni alimentari" consegnati dall'Assessorato al Sociale del Comune.



Toccante la consegna delle mascherine al Direttore, Dr. Francesco Fariello, che ha descritto al Presidente Lions Lagomarsini e ai Soci intervenuti, rigorosamente protetti, la situazione sanitaria per fortuna migliore di molte altre RSA italiane dal punto di vista sanitario, ma allo stesso tempo drammatica per l'allontanamento, la perdita di affetti, la terribile distanza necessaria ma dolorosa, tra gli anziani e le loro famiglie.



Altrettanto importante l'incontro con il Sindaco di Massa, Francesco Persiani, che ha esposto le problematiche cui stanno andando incontro le Pubbliche Amministrazioni per trovare le soluzioni adatte a far riprendere l'economia locale, la socialità e la cultura, offrendo ulteriori spunti per l'attività di Servizio del Club.



Il Lions Club Massa e Carrara Host, con la collaborazione di tutti i Soci, secondo la propria missione, si impegnerà ancora a fare quanto possibile per aiutare i soggetti più deboli e fragili della società e dei territori di riferimento, a collaborare con le Istituzioni per restituire alle persone il piacere della socialità, assolvere alle necessità primarie ma anche a bisogni fondamentali come la cultura, la bellezza, l'arte e il godimento dell'ambiente.