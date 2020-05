"Marciare per non marcire", intervengono Le Iene

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 1 maggio 2020, 15:51

Gianni Musetti era a Tor Bellamonica. Nicola Franzoni era in un albergo a 500 metri dalla piazza San Giovanni in laterano, dove era stato stabilito, per le 15 di oggi, l’appuntamento di tutti i partecipanti alla manifestazione “Marciare per non marcire” che i due esponenti del centro destra carrarese hanno...

giovedì, 30 aprile 2020, 18:42

Ieri in videoconferenza si è insediata ufficialmente la Consulta comunale sulle disabilità costituitasi con atto del Consiglio comunale del 10 aprile

giovedì, 30 aprile 2020, 18:40

Così il sindaco Francesco Persiani commenta il documento Anci sottoscritto anche dal comune di Massa proprio per il supporto e il rilancio delle attività commerciali e artigianali

giovedì, 30 aprile 2020, 18:34

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19” di oggi, giovedì 30 aprile. Si ricorda ancora che l’Azienda USL Toscana nord ovest con la sua statistica lavora sulla residenza delle persone e incrocia vari dati legati ai pazienti mentre l’informazione in possesso della Regione fa riferimento alla provincia di segnalazione

giovedì, 30 aprile 2020, 18:07

I due mezzi, dotati di tecnologia all'avanguardia e sanificatori autonomi, garantQuesta mattina, nella sede di Marina di Carrara della Pubblica Assistenza, sono state consegnate le due ambulanze dono della Fondazione Marmo Onlusiranno lo svolgimento dei servizi e delle operazioni di soccorso nell'intero territorio provinciale

giovedì, 30 aprile 2020, 14:39

Damiana Barsotti, l'infermiera di Massa Macinaia balzata agli onori della cronaca per il vile biglietto ricevuto, comparirà davanti al giudice, insieme al marito, per una lite furibonda avvenuta nel giugno 2019 nel giardino del dirimpettaio