Paura a Massa, cede asfalto in via delle Mura Nord: evacuate famiglie

giovedì, 28 maggio 2020, 17:28

Date le limitazioni imposte dall’epidemia di coronavirus, il dirigente Corrado Mattana, non ha potuto fare una conferenza stampa di commiato, ma non ha rinunciato a salutare tutte le persone con le quali ha collaborato e ai giornalisti ha riservato la gentilezza di una telefonata individuale per ognuno

giovedì, 28 maggio 2020, 14:32

Martedì 26 maggio 2020 sarà una data da ricordare per Alberto Baratta, direttore dell'unità operativa anestesia e rianimazione del Noa. Il reparto di terapia intensiva dedicato ai pazienti Covid 19 non ha più ricoverati è quindi stato chiuso

giovedì, 28 maggio 2020, 08:32

Il Soccorso Alpino è intervenuto questo pomeriggio sulle Alpi Apuane, nel gruppo del Pizzo d’Uccello, per il recupero di due alpinisti in difficoltà

martedì, 26 maggio 2020, 14:19

L’andamento epidemiologico sembra favorevole ed in tutti i presidi ospedalieri si stanno riducendo le aree prima dedicate al Covid-19, con l’obiettivo di arrivare quanto prima a concentrare tutta l’attività legata al Coronavirus in specifiche strutture. Video

martedì, 26 maggio 2020, 13:31

Un uomo di circa 70 anni è caduto stamattina da due metri all'esterno, in via XX Settembre a Carrara Avenza, dietro al supermercato Esselunga. Ha riportato un politrauma ed è stato portato in codice rosso all'ospedale Apuane

martedì, 26 maggio 2020, 12:55

Il commissariato di polizia di Carrara, all'esito di un'articolata e meticolosa attività di indagine, ha individuato e successivamente denunciato a piede libero M.S/42enne, gravemente indiziato quale autore del furto perpetrato in danno dell'esercizio commerciale II Mulino del Ponte, a Carrara, il 10 maggio