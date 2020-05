Cronaca



“Pray for humanity”: successo della preghiera collettiva interreligiosa e dell’Iftar in città in versione “a domicilio”

sabato, 16 maggio 2020, 09:37

di vinicia tesconi

Hanno accolto l’invito del Comitato internazionale per la fratellanza umana che ha organizzato in tutto il mondo un momento di preghiera collettiva per tutta l’umanità travolta dall’emergenza coronavirus e, a questo, hanno aggiunto la celebrazione dell’Iftar in città, la cena di fine ramadan che lo scorso anno era stata celebrata con una grande festa e cena in strada nel centro di Carrara. L’evento, che si è svolto ieri alle 18,30 è stato organizzato dall’associazione Casa Betania, dalla Chiesa Metodista, dalla Chiesa Ortodossa, dalla Comunità Islamica e dalla Chiesa Cattolica. Con un collegamento online al quale hanno partecipato una cinquantina di persone è stata fatta la preghiera collettiva e sono stati portati i contributi di alcune figure particolarmente significative quali Maurizio Certini del Centro La Pira di Firenze, Stella Buratti dell'Accademia della Pace, Ivonne Tonarelli di Migrantes Massa Carrara, Sara Vatteroni Casa Betania, Marco Leorin Azione Cattolica, Mohamed Kamal Koudsi della Comunità islamica di Carrara, Chaouki Aziz della comunità islamica di Massa, Massimo Marottoli pastore valdese della Chiesa Metodista di Carrara, Padre Armand Bratu della Chiesa Ortodossa di Carrara e altri rappresentanti delle varie religioni. Ognuno ha avuto cinque minuti a disposizione per esprimere il proprio pensiero e le varie voci si sono alternate grazie al coordinamento di Giulia Severi. Sempre in diretta i partecipanti alla preghiera hanno potuto vedere la preparazione delle varie porzioni di cibo tipico dell’Iftar, la cena di fine ramadan, che sono state preparate da alcuni volontari presso lo spazio messo a disposizione da don Giuseppe della Caritas di Massa per poi essere consegnate a domicilio ai vari membri della comunità islamica massese viste le misure di sicurezza per il covid 19 che impediscono riunioni e assembramenti.