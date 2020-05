Cronaca



Riapre la Ricicleria di Avenza, conferimenti da prenotare telefonicamente

martedì, 26 maggio 2020, 12:27

Con la riapertura della Ricicleria di via Berneri ad Avenza torna a pieno regime il servizio di raccolta rifiuti ingombranti di Nausicaa Spa. La struttura sarà aperta tutti i pomeriggi (dal lunedì al venerdì) a partire da giovedì 28 maggio e, a differenza del periodo pre-covid, l'accesso per scaricare ingombranti e Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) avverrà solo su appuntamento da prenotare telefonicamente. Gli accessi si potranno prenotare già da oggi, martedì 26 maggio, al numero 0585 644312.

Durante il periodo di chiusura, la Ricicleria è stata adeguata alle ultime normative di sicurezza anche per scongiurare il rischio di contagio da coronavirus. Per questo per accedere sarà necessario osservare alcuni importanti accorgimenti: l'utente dovrà, prima del conferimento, compilare il modulo di autocertificazione a disposizione presso la Ricicleria attestante lo stato di salute e il rispetto delle norme comportamentali e per poter procedere allo scarico (entrata lato Massa), dovrà esibire al personale Nausicaa, la copia dell'ultima bolletta Tari debitamente pagata; gli utenti conferitori per accedere in Ricicleria dovranno indossare un abbigliamento consono (es. scarpe chiuse) e i dpi di protezione dal rischio di contagio da covid-19 (mascherina e guanti); l'utente è tenuto, alla fine delle operazioni di scarico, a verificare la pulizia dell'area interessata ed eventualmente a pulirla con attrezzature messe a disposizione da Nausicaa Spa; terminata la fase di scarico, l'uscita dalla Ricicleria dovrà avvenire seguendo le norme sulla circolazione interna e seguendo i percorsi prestabiliti (uscita lato Carrara). Inoltre l'azienda invita gli utenti a pre-differenziare i rifiuti (ovvero dividere cartone, plastica, raee, ecc...) per velocizzare le operazioni di scarico.

«Quest'ultimo intervento – sottolinea il presidente del consiglio di amministrazione, Luca Cimino – insieme al rafforzamento delle attività per il ritiro a domicilio e per lo smaltimento delle discariche abusive, completa il servizio di raccolta rifiuti ingombranti. In particolare utilizzare la Ricicleria e il servizio a domicilio significa migliorare l'ambiente in cui viviamo e il decoro della città».

Nausicaa ricorda quindi che per usufruire del servizio è sufficiente contattare il numero 0585 644312 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13. Con "rifiuti ingombranti" si intendono mobili, grandi elettrodomestici e oggetti di consumo voluminosi. I piccoli elettrodomestici, invece, (i cosiddetti micro-Raee) possono essere conferiti nei contenitori posti all'esterno delle farmacie comunali. Al suddetto numero telefonico è anche possibile prenotare il servizio gratuito di ritiro del materiale direttamente al proprio domicilio. In questo caso saranno gli operatori di Nausicaa a recarsi a casa dell'utente, evitandogli lo spostamento per accedere in Ricicleria.