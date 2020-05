Cronaca



Ripartono le attività dello Sportello Aiuto Linfedema

martedì, 26 maggio 2020, 11:32

Stanno ripartendo le prestazioni ambulatoriali al Centro "S. Maria alla Pineta" della Fondazione Don Gnocchi di Marina di Massa, interrotte e sospese a causa dell'emergenza Covid. Tutti i servizi sono svolti in ambienti che garantiscono il distanziamento e in condizioni di totale sicurezza per i pazienti e gli operatori.

Tra questi, anche lo Sportello Aiuto Linfedema "Rosalba Manfredi", inaugurato esattamente un anno fa. Lo Sportello ha seguito più di una trentina di pazienti, offrendo consulenze e informazioni sulle varie forme di linfedema ed erogando trattamenti fisioterapici personalizzati, sulla base di un progetto riabilitativo stilato dalla specialista fisiatra, a seguito di visita medica, a favore essenzialmente di donne operate di tumori al seno, intervenendo anche con ginnastica post-intervento ed eventuale trattamento della cicatrice.

Inoltre, nel corso dell'anno si sono svolte diverse iniziative a sostegno del servizio, come la "Camminata Rosa", promossa nello spettacolare teatro delle cave di marmo di Carrara da Francesca Giunti, terapista del Centro di Marina di Massa. Quanto raccolto è servito all'acquisto di un apparecchio per la pressoterapia, finalizzato a favorire il drenaggio linfatico nell'azione di riduzione dell'edema, consegnato nei mesi scorsi al direttore sanitario del Centro, Mario Petrilli, da Roberta Crudeli, presidente dell'Associazione Volto della Speranza, copromotrice dell'iniziativa.

«Attraverso questo servizio, siamo riuscite a supportare molte pazienti affette da linfedema secondario ad interventi di mastectomia – spiega Roberta Raffo, fisioterapista della struttura -. Avremmo voluto organizzare, per questo primo anniversario, un incontro con le nostre pazienti, ma l'emergenza sanitaria in corso non ce lo permette ancora. Stiamo lavorando per riattivarci quanto prima al fine di poter riprendere quel "filo rosa" che ci lega a loro. Ringraziamo la direzione del Centro per averci permesso di dare vita a questo servizio e l'Associazione Volto della Speranza per il suo appoggio, nell'auspicio di ricominciare presto a collaborare insieme».

Lo Sportello Aiuto Linfedema, presso il quale operano un medico fisiatra, una psicologa e alcuni fisioterapisti, è stato intitolato a Rosalba Manfredi, una terapista della struttura massese della Fondazione, venuta a mancare nel novembre 2018 e che diede un forte impulso nel trattamento di questa patologia.

Per informazioni, è possibile rivolgersi allo 0585 863284, da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle 12.