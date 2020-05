Cronaca



Rogo al Lavello, De Pasquale chiede un tavolo in prefettura

sabato, 9 maggio 2020, 16:16

Il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale interviene sul rogo di materiale non ben definito segnalato ieri in zona Lavello. Il fumo acre e le esalazioni che si sono sollevati nei pressi del campo nomadi infatti hanno allarmato i residenti della zona, creando momenti di tensione e sul posto sono intervenute le forze dell’ordine.



“Si tratta di un episodio grave che condanniamo con forza perché ha messo a serio rischio l’incolumità e la salute delle persone, fuori e dentro il campo” commenta il primo cittadino che appresa la notizia, ha immediatamente chiesto alla Prefettura la convocazione di un incontro urgente dedicato alla situazione in zona Lavello: “Le criticità che si registrano sulle sponde del canale, frutto di una stratificazione di problemi creatasi nel corso degli anni, sono tante e tali da richiedere una gestione congiunta tra più istituzioni. Alle questioni di carattere prettamente ambientale – spiega il Sindaco -si sommano criticità di tipo igienico-sanitario e sociale che in qualche occasione, come ieri, innescano problemi di ordine pubblico”. De Pasquale conclude ricordando che: “Una situazione così complessa sappiamo bene che non ha soluzioni facili e immediate ma siamo anche certi che, come abbiamo detto più volte, sia necessaria una proficua e costante azione congiunta tra tutte le istituzioni e le forze dell’ordine”.