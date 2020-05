Cronaca



Rotary 'Carrara e Massa': gemellaggio con il Rotary 'Roma'

mercoledì, 13 maggio 2020, 14:38

La prospettiva del tempo cambia diametralmente passando dalle persone alle loro aggregazioni. A dispetto dell'età che sale a ritroso nel tempo, le associazioni mostrano tutta la forza e la capacità di progettare il futuro che spetta normalmente ai giovani, nonostante il trascorrere degli anni. Il Rotary Club 'Carrara e Massa', con i suoi oltre 70 anni di vita, e il Rotary Club 'Roma', con oltre 90, si apprestano infatti a gettare le basi per un comune percorso di amicizia e condivisione futura.

Venerdì sarà il giorno del gemellaggio fra i due Clubs, ciascuno parte di un territorio geograficamente distante dall'altro, tuttavia legati per molteplici aspetti l'uno all'altro, come per esempio, la materia delle nostre montagne, protagonista di tante opere d'arte, arredi e ornamenti che appartengono alla città eterna. Ma il tratto d'unione che di più emerge in questo frangente è l'origine del presidente del Club 'Roma'. Nostro concittadino, il carrarese Raffaello Ragaglini guida il sodalizio romano. Giunto ai vertici internazionali delle associazioni industriali del settore della pasta alimentare (Segretario Generale International Pasta Organization e Segretario Generale Onorario Unione delle Associazioni degli Industriali Pastai Europei UNAFPA), Ragaglini non ha mai interrotto il rapporto con il suo territorio di origine, al quale ha dato lustro grazie ai brillanti successi professionali.

Con Matteo Bertucci, che presiede il 'Carrara e Massa' (curriculum di tutto riguardo pure il suo: avvocato membro della camera penale del foro di Massa, oltre che consigliere comunale di Massa e soccorritore di Croce Rossa italiana), sancirà sulla pergamena, in arrivo da Roma, l'atto simbolico di unione fra i due Club, al quale seguirà un vincolo senz'altro fecondo e capace di sviluppare legami di stretta amicizia, nel perseguimento degli obiettivi di servizio che sono il tratto caratterizzante del Rotary in tutto il mondo. L'incontro sarà virtuale, come è imposto dall'attuale emergenza sanitaria, la quale non ha tuttavia fatto saltare l'impegno calendarizzato ormai da molti mesi. Si tratta solo di un cambio di programma, che non impedirà ai numerosi soci romani di visitare il nostro territorio non appena le condizioni sanitarie lo permetteranno. Dunque, appuntamento rimandato solo per la visita, mentre resta, come stabilita, la stipula del gemellaggio, con cerimonia venerdì prossimo, alle ore 19:00, sulla piattaforma Zoom. L'associazione simbolica tra le due realtà consentirà di favorire e sviluppare le relazioni fra i due territori, affratellando i Club nella volontà di progettare anche iniziative condivise, attraverso lo scambio di punti di vista su questioni di interesse comune.

In quanto tale, dunque, il gemellaggio avvierà un impegno nel tempo, che allungherà la vita dei due già antichi Club, ringiovanendoli.