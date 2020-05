Rottura in impianto irriguo di Piana di Filattiera, pronto intervento del Consorzio

Altri articoli in Cronaca

sabato, 30 maggio 2020, 17:18

Riqualificazione energetica, estetica e ambientale. È tutto questo il progetto di nuova illuminazione a led di tutto il viale Vespucci di Marina di Carrara. Nei giorni scorsi i tecnici e gli operatori di Nausicaa Spa hanno avviato la sostituzione di 90 vecchi lampioni da 150 watt con corpi illuminanti da...

sabato, 30 maggio 2020, 17:17

Centri estivi al via dal 15 giugno: fissate procedure e linee guida. E regole, valide in questo caso da subito, anche per le spiagge libere, che con le temperature che iniziano ad alzarsi saranno nelle prossime settimane probabilmente sempre più frequentate

sabato, 30 maggio 2020, 15:15

Gli operatori sanitari del Dipartimento materno infantile dell'ambito di Massa e Carrara si sono incontrati nell'auditorium dell'ospedale “Apuane”, per fare il punto sul superamento della fase di emergenza da Covid-19 e per tracciare le linee per un progressivo ritorno alla normalità

sabato, 30 maggio 2020, 14:10

L’ultimo furto ai danni di una rinomata ditta del lapideo è costato caro ad un pregiudicato 40enne originario del Marocco, che dopo aver girato a vuoto per i capannoni rimediando un magro bottino, ha rubato dal piazzale un veicolo aziendale e poi incredibilmente lo ha riportato indietro

sabato, 30 maggio 2020, 10:56

Il Consorzio interviene con un sistema collaudato, utilizzato anche nel Parco della Maremma, creando rifugi artificiali per l'avifauna che frequenta i corsi d'acqua

venerdì, 29 maggio 2020, 17:52

Nell’area vasta dell’Azienda USL Toscana nord ovest (che comprende anche l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana) tra martedì 26 e venerdì 29 maggio si sono registrati 8 nuovi casi positivi, così suddivisi per zona e per comune di residenza