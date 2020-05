Cronaca



Saluta il dirigente del commissariato di Carrara: “Una partenza che mi rende malinconico”

giovedì, 28 maggio 2020, 17:28

di vinicia tesconi

E’ stato nominato vice questore di Crema e entro una settimana lascerà il suo ruolo di capo del commissariato di Carrara. Date le limitazioni imposte dall’epidemia di coronavirus, il dirigente Corrado Mattana, non ha potuto fare una conferenza stampa di commiato, ma non ha rinunciato a salutare tutte le persone con le quali ha collaborato e ai giornalisti ha riservato la gentilezza di una telefonata individuale per ognuno.



“Sono contento della promozione che mi porterà ad un livello più alto nella mia carriera – ci ha detto al telefono il dotto Mattana – ma non posso negare che la partenza da Carrara mi renda malinconico. Sono stato quattro anni qui e mi sono trovato molto bene sia nel lavoro, sia nei rapporti con i cittadini. Ho ricevuto molte attestazioni di stima dalla città che mi hanno lusingato. Spero di aver risposto, con il mio impegno sul territorio locale, alla richiesta di sicurezza che viene dagli abitanti della città. In ogni caso, tornerò sicuramente a Carrara almeno per andare al mare.“



Il dirigente Mattana ha voluto ringraziare tutti gli uomini del commissariato di Carrara e anche i rappresentanti di istituzioni e della stampa con cui ha collaborato. Non ha escluso la possibilità di un futuro ritorno in terra apuana, anche se, ovviamente, con un ruolo superiore a quello rivestito negli ultimi quattro anni. Il dottor Mattana resterà al comando del commissariato di Carrara fino al 3 giugno, poi si trasferirà nella città lombarda. La nomina del nuovo dirigente che prenderà il suo posto, avverrà, presumibilmente, in luglio.