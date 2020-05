Cronaca



Scontro auto-moto: grave un uomo a Poggioletto

lunedì, 18 maggio 2020, 14:14

di vinicia tesconi

Viaggiava sulla sua moto lungo via Catagnina a Massa, quando, all'altezza del capannone di Brico io si è scontrato con un'auto. Il ferito è un uomo che ha riportato un grave trauma agli arti inferiori per il quale è stato portato al pronto soccorso del Delle Apuane in codice rosso. Ancora non chiarita la dinamica dell'incidente.