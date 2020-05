Cronaca



"Servizio di prelievo e analisi del sangue nel caos": la segnalazione di Lapucci

giovedì, 21 maggio 2020, 19:07

Ha raccolto le lamentele di moltissimi cittadini sulle difficoltà riscontrate nell’accesso al servizio di prelievo e analisi del sangue e se n’è fatto portavoce. E’, quindi, il consigliere comunale di Forza Italia, Lorenzo Lapucci che oggi ha segnalato una situazione di grave disagio di chi, in questi giorni, ha avuto bisogno di fare un prelievo per fare le analisi del sangue: “Mi sono giunte numerose segnalazioni da parte di cittadini carraresi che denunciano l’inaccettabile situazione dei servizi erogati dal sistema sanitario dell’ ASL nei distretti presenti nel territorio comunale. Una grave inefficienza che non garantisce i livelli essenziali di assistenza indicati nel DPCM 29 Novembre 2017. In prima analisi occorre evidenziare che a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid 19, il servizio di prelievo ed analisi del sangue è garantito previo obbligatorio appuntamento telefonico. Il sistema di prenotazione telefoniche, però, da diverso tempo risulta completamente in tilt ed intasato dalle numerose telefonate che costringono gli utenti ad interminabile attese, spesso senza riuscire a prenotare a causa di problemi di linea. Un secondo aspetto è dovuto a non meglio precisati problemi di tipo informatico che negli ultimi giorni stanno impedendo ai distretti di Carrara ed Avenza ( ma pare di tutta l’Area Vasta Nord Ovest) di completare l’esecuzione delle analisi del sangue prenotate con tanta fatica. Di fatto i problemi evidenziati costringono gli addetti ai lavori ad annunciare agli utenti l’impossibilità di effettuare le analisi del sangue e di ripresentarsi il giorno seguente. Tutto ciò incrementa ulteriormente le code e l’attesa fuori dai distretti costringendo gli utenti, tra i quali tante persone anziane ad interminabili attese in piedi. A questa grave situazione occorre sommare la chiusura del distretto Asl di Marina di Carrara e il conseguente aggravio di lavoro per i distretti di Avenza e Carrara con inevitabili ulteriori disagi per l’utenza.”