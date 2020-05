Cronaca



Stilista ivoriano dona le sue mascherine “fashion” al reparto Covid

sabato, 9 maggio 2020, 09:07

di vinicia tesconi

Sono fatte nei tessuti colorati che ricordano i colori della sua Africa: quelli che lui predilige nelle sue creazioni per la moda. Sono cucite a mano secondo le indicazioni della normativa relativa alle mascherine e portano un tocco di allegria sull’orizzonte grigio di un’epidemia che ancora non ha permesso il ritorno del sole. Sono le mascherine realizzate da Bakary Oullarè, stilista ivoriano, migrante che grazie a Casa Betania, a Carrara, ha potuto ricominciare il percorso nella moda che lo aveva già fatto conoscere nel suo paese prima di essere costretto a fuggire. Quando è iniziata l’emergenza covid e le mascherine sono diventate un bene primario, Bakary non ha avuto dubbi: si è messo alla macchina da cucire e ha cominciato a realizzarle per metterle a disposizione di chi ne avesse bisogno. Un modo speciale per ringraziare il paese che lo ha accolto ed aiutato e per ricordare l’importanza dell’uso di questo dispositivo per combattere l’epidemia. E così le mascherine fashion in tessuto fantasia sono arrivate in dono anche al reparto covid di pre-ospedalizzazione dell’ospedale delle Apuane proprio con l’intento di ringraziare il dottor Guido Bianchini e l’infermiera Laura Dell’Amico per l’importante lavoro svolto. Bakary Oullarè ha donato le mascherine a tutti gli operatori del reparto e ne ha lasciato una quantità a disposizione di chiunque ne abbia bisogno presso la zona ristoro dell’ospedale.