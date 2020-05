Cronaca



Sul Carrione a Carrara: nidi artificiali per i germani reali quando il consorzio fa la manutenzione

sabato, 30 maggio 2020, 10:56

Il Consorzio interviene con un sistema collaudato, utilizzato anche nel Parco della Maremma, creando rifugi artificiali per l'avifauna che frequenta i corsi d'acqua. Fungeranno come riparo per adulti e pulcini di germano reale. La sperimentazione inizia dal torrente Carrione, a Carrara e se darà i risultati attesi, verrà estesa anche in altri corsi d'acqua per favorire la permanenza degli animali.

In linea con le nuove strategie di attenzione al territorio e all'ambiente adottate dal Consorzio di Bonifica, questa mattina sono stati collocati i primi rifugi artificiali per uccelli acquatici, lungo il corso del Torrente Carrione, a Carrara. Parte dal noto fiume della costa Apuana, la nuova sperimentazione pro-ambiente dell'Ente di Bonifica: la realizzazione di cestoni artificiali che servano da riparo per le nidiate di germano reale. "Grazie alle indicazioni della nostra biologa, siamo voluti intervenire in favore della fauna che frequenta i corsi d'acqua - Spiega il presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi - ricreando le condizioni affinchè adulti e pulcini del germano reale possano frequentare tranquillamente i torrenti, anche quelli più difficili dal punto di vista idraulico, come il Carrione che è noto per le problematiche di deflusso."

Il sistema è sperimentale e si basa sulle esperienze maturate nel Parco della Maremma. I rifugi artificiali per germano reale sono dei cunicoli mobili, completamente rivestiti dalla tipica vegetazione che cresce lungo le sponde che si integra perfettamente nel paesaggio. Sono stati realizzati imitando le caratteristiche degli ambienti che questa specie ricerca in natura, per ripararsi e riposare. I rifugi sono stati ancorati al terreno con dei semplici picchetti e non costituiscono ostacolo al deflusso dell'acqua, perchè posizionati al lato dell'alveo del torrente.

"Monitoreremo i nidi nei prossimi giorni per vedere se vengono frequentati e se il sistema funziona, così da poterlo estendere anche ad altri fiumi se si presenta la necessità - spiega Ridolfi - Quello di oggi è uno dei tanti accorgimenti che stiamo adottando negli interventi di manutenzione ordinaria, in sintonia con la delibera della Regione Toscana, che stabilisce le linee guida per coniugare interventi contro il rischio idrogeologico e salvaguardia ambientale."